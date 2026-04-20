Plock hjälp i Malung

Pågen Färskbröd AB / Butikssäljarjobb / Malung-Sälen
2026-04-20


Visa alla butikssäljarjobb i Malung-Sälen, Vansbro, Mora, Älvdalen, Leksand eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Pågen Färskbröd AB i Malung-Sälen, Mora, Härjedalen, Borlänge, Arvika eller i hela Sverige

Pågen Färsk bröd AB söker en plock hjälp till Malung /Sälen.
Du kan vara kvinna eller man, yngre eller äldre som vill jobba lite extra ,med att plocka och exponera bröd
i butikerna i Malung som är Ica-Malung, Hemköp och Lidl måndagar och torsdagar 2x3 timmar tillträdeomgående
Skriv en kort fattad text om vem ni när till sälj planerare par.eriksson@pagen .se
och skriv gärna erat telefon nummer så hörs vi.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320180".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Pågen Färskbröd AB (org.nr 556082-4350)
Box 8143 (visa karta)
200 41  MALMÖ

Arbetsplats
Pågengruppen AB, Pågen Färskbröd AB

Kontakt
Säljplanerare
Pär Eriksson
par.eriksson@pagen.se

Jobbnummer
9863320

Prenumerera på jobb från Pågen Färskbröd AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Pågen Färskbröd AB: