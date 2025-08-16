Plattsättare sökes till Göteborg
Inovatiq Bygg AB / Murarjobb / Göteborg
2025-08-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Visa alla jobb hos Inovatiq Bygg AB i Göteborg
Vi söker nu dig som har erfarenhet av plattsättning och framförallt arbete med kakel. Som person är du noggrann och har ett högt kvalitetstänk. Det är viktigt att du kan arbeta både självgående och i grupp för att utföra dina arbetsuppgifter på bästa sätt. Arbetet innefattar renovering av lägenheter dvs plattsättning i badrum ,kök och hall. Körkort B är krav.Arbetsområde huvudsakligen östra centrum i Göteborg.
Meriterande :Yrkesbevis
Tjänsten är med placering i Göteborg med omnejd
Sista dag att ansöka är 2025-09-01
E-post: snickare@inovatiqbygg.se
400 14 GÖTEBORG
Pavel Maksimovski snickare@inovatiqbygg.se 0739750750
