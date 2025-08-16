Plattsättare sökes till Göteborg

Inovatiq Bygg AB / Murarjobb / Göteborg
2025-08-16


Vi söker nu dig som har erfarenhet av plattsättning och framförallt arbete med kakel. Som person är du noggrann och har ett högt kvalitetstänk. Det är viktigt att du kan arbeta både självgående och i grupp för att utföra dina arbetsuppgifter på bästa sätt. Arbetet innefattar renovering av lägenheter dvs plattsättning i badrum ,kök och hall. Körkort B är krav.Arbetsområde huvudsakligen östra centrum i Göteborg.
Meriterande :Yrkesbevis
Tjänsten är med placering i Göteborg med omnejd
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01
e-mail
E-post: snickare@inovatiqbygg.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Plattsättare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Inovatiq Bygg AB (org.nr 559121-8960)
400 14  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
VD
Pavel Maksimovski
snickare@inovatiqbygg.se
0739750750

Jobbnummer
9461370

