Plattsättare Nyköping
Ceramo AB / Murarjobb / Nyköping Visa alla murarjobb i Nyköping
2025-12-30
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ceramo AB i Nyköping
, Stockholm
, Enköping
, Täby
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vi söker erfarna och engagerade plattsättare i Nyköping för uppdrag inom nyproduktion och renovering. Rekryteringen sker på uppdrag av en seriös byggfirma med kollektivavtal.
Anställning sker direkt av byggfirman, ej uthyrning/bemanning.
Vi erbjuder:
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Goda villkor enligt kollektivavtal
Varierande och utvecklande arbetsuppgifter
Våra krav:
Du måste tala flytande svenska eller engelska.
Yrkesbesvis eller minst 3 års erfarenhet inom plattsättning, tätskikt och relevanta arbetsuppgifter, helst i Sverige
Noggrannhet och uppmärksam på detaljer
Positiv attityd och lagspelare som även kan arbeta självständig
Vilja att utvecklas och alltid vara en hjälpande hand till de som behöver det
Lojalitet mot bolaget och respekt mot kunder och kollegor
Erfarenhet från träarbete/snickeri är meriterande
B-körkort är meriterande
Goda referenser Publiceringsdatum2025-12-30Så ansöker du
Välkommen med din ansökan redan idag! Skicka in en komplett ansökan via e-post. Observera att vi INTE hanterar ansökningar via telefon. Vi kontaktar kandidater som går vidare till nästa steg i rekryteringen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ceramo AB
(org.nr 559131-5824) Kontakt
Rekrytering
Rekrytering Ceramo rekrytering@ceramo.se 0767045847 Jobbnummer
9666387