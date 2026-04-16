Plattsättare med erfarenhet
Halmstad Kakelhus AB / Murarjobb / Halmstad Visa alla murarjobb i Halmstad
2026-04-16
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstad Kakelhus AB i Halmstad
Plattsättare
Vi växer - vi investerar - vi bygger framtiden med kvalitet! Vill DU bli en del av laget?
Vår bransch utvecklas, uppdragen ökar och vi söker nu en skicklig plattsättare som vill arbeta i ett företag där kunskap, kvalitet och yrkesstolthet genomsyrar allt vi gör.
OM JOBBET
Som plattsättare hos Halmstad Kakelhus blir du en del av ett sammansvetsat team där hantverket står i centrum.
Du arbetar med plattsättning och golvläggning i både privata hem och kommersiella miljöer - alltid med fokus på noggrannhet, säkerhet och ett resultat som håller över tid.
Du planerar, förbereder och utför arbeten enligt branschregler och anvisningar, hanterar material och ser till att arbetsplatsen håller ordning och kvalitet.
Vi söker dig som trivs i ett varierande arbete, är stolt över ditt yrke och uppskattar att arbeta i lag med kollegor som bryr sig.
OM HALMSTAD KAKELHUS
Sedan starten 1989 har vi vuxit till en komplett verksamhet med butik, lager och egna yrkesteam inom både plattsättning och golvläggning.
Vi genomsyras av kvalitet, kunnande och kundfokus - tre värden som också gäller för våra medarbetare.
Hos oss är det viktigt att alla känner yrkesstolthet, trygghet och arbetsglädje. Vi arbetar nära varandra, med öppenhet och respekt, och tror på att en stark gemenskap är grunden till nöjda kunder och väl utfört arbete.
Vår vision är att vara det självklara valet i Halmstad med omnejd inom plattsättning och golvläggning - och vi utvecklas ständigt för att förtjäna det förtroendet.
VAD ERBJUDER VI?
Hos oss får du arbeta i en trygg och framåtsträvande miljö, där du kan växa i din yrkesroll och bidra till företagets fortsatta utveckling.
Vi erbjuder marknadsmässig lön, kollektivavtal och möjlighet till vidareutbildning inom både teknik och säkerhet.
Du blir en del av ett team där samarbete, noggrannhet och humor är viktiga delar av vardagen - för vi tror att trivsel och kvalitet går hand i hand.
Här får du förutsättningarna att lyckas, utvecklas och känna stolthet över ditt arbete.
PRAKTISK INFO
Omfattning: Heltid
Placering: Halmstad
Start: Enligt överenskommelse
Grundläggande krav är även att du som söker besitter:
Yrkesbevis
BKR behörighet
Körkort B Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstad Kakelhus AB
(org.nr 556364-6800), https://www.halmstadkakelhus.se/sv/
Karlsrovägen 73-75 (visa karta
)
302 41 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Annie Bengtsson annie@halmstadkakelhus.se 0357677850 Jobbnummer
9859657