Hjorton AB / Murarjobb / Luleå
2026-02-09


Plattsättare sökes till arbete i Norge

Scandic Rekruttering söker erfarna plattsättare för arbete i Norge.
Uppdragen passar dig som är yrkesskicklig, noggrann och van att arbeta på byggarbetsplatser där kvalitet och tempo är viktigt.
Detta är etablerade projekt - inte tillfälliga inhopp. Många börjar med en kortare period och fortsätter när samarbetet fungerar i praktiken.

Dina arbetsuppgifter
Plattsättning av kakel och klinker
Arbete i badrum, våtrum och andra ytor
Förarbete, fall och tätskikt enligt branschstandard
Nyproduktion och/eller renovering
Arbete efter ritningar
Samarbete i arbetslag

Kvalifikationer
Minst 4 års dokumenterad erfarenhet som plattsättare
God yrkesvana och noggrannhet
Självständig och ansvarstagande
Körkort B är meriterande
Kan kommunicera på svenska och/eller engelska
Villig att arbeta i Norge

Anställningsvillkor
Boende ordnas av arbetsgivaren
Arbete på olika orter i Norge beroende på projekt
Möjlighet att börja med kortare period
Start enligt överenskommelse - behov finns omgående

Arbetsort
Norge

Så ansöker du
Skicka ditt CV via e-post till:
cv@scandicrekruttering.com
Märk mejlet: Plattsättare Norge

Urval sker löpande.
Vi återkopplar kort efter att ansökan inkommit.

Sista dag att ansöka är 2026-03-11
E-post: cv@scandicrekruttering.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hjorton AB (org.nr 559497-4726)
972 45  LULEÅ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Scandicrekruttering.com

