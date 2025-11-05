Plattsättare - Tile setter
2025-11-05
Arbetsbeskrivning (in English below)
Vi söker erfarna och engagerade plattsättare i Enköping och Nyköping för uppdrag inom nyproduktion och renovering. Rekryteringen sker på uppdrag av en seriös byggfirma med kollektivavtal.
Anställning sker direkt av byggfirman, ej uthyrning/bemanning. Bolaget har sitt kontor i Täby, men arbete sker hos kund.
Vi erbjuder:
Tillsvidareanställning efter 6 månaders provanställning
Goda villkor enligt Byggnads kollektivavtal
Varierande och utvecklande arbetsuppgifter
Vi söker dig som:
Du måste tala flytande svenska eller engelska.
Yrkesbesvis eller minst 3 års erfarenhet inom plattsättning, tätskikt och relevanta arbetsuppgifter, helst i Sverige
Noggrannhet och uppmärksam på detaljer
Positiv attityd och lagspelare som även kan arbeta självständig
Vilja att utvecklas och alltid vara en hjälpande hand till de som behöver det
Lojalitet mot bolaget och respekt mot kunder och kollegor
Erfarenhet från träarbete/snickeri är meriterande
Övriga krav:
B-körkort är meriterande
Goda referenser är ett krav
Ansökan:Välkommen med din ansökan redan idag! Observera att vi INTE hanterar ansökningar via telefon. Vi kontaktar löpande kandidater som går vidare till nästa steg i rekryteringen.
• ----
Job Description
We are looking for experienced and dedicated tilers in Enköping for assignments in both new construction and renovation. The recruitment is carried out on behalf of a reputable construction company with a collective agreement.
Employment is directly with the construction company - not through staffing or subcontracting.
We offer:
Permanent employment after a 6-month probationary period
Good working conditions in accordance with the Byggnads collective agreement
Varied and developing tasks
We are looking for someone who:
Speaks fluent Swedish or English
Holds a vocational certificate or has at least 3 years of experience in tiling, waterproofing, and related work - preferably in Sweden
Is meticulous and attentive to detail
Has a positive attitude and is a team player who can also work independently
Has the willingness to grow and is always ready to lend a helping hand to those in need
Shows loyalty to the company and respect toward clients and colleagues
Experience in carpentry/woodwork is considered a merit
Other requirements:
B driver's license is an advantage
Good references are required
Application:
We look forward to receiving your application today!
Please note that we do NOT handle applications by phone.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
E-post: rekrytering@ceramo.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559131-5824) Jobbnummer
9590065