Plåtslagare behövs
Huddinge Billack AB / Tunnplåtslagarjobb / Botkyrka Visa alla tunnplåtslagarjobb i Botkyrka
2026-02-20
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Huddinge Billack AB i Botkyrka
Vi söker en duktig bilplåtslagare. Vi söker dig som är själv van vid att söka information och kunna utföra arbete på en bil självständigt. Du har en positiv inställning till jobb, tar egna initiativ och eget ansvar. I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår riktning av karosskador, byte av karosseridelar, riktbänksarbeten, svetsning, plastreparationer och vindrutebyten på personbilar och lätta transportbilar. Det är viktigt med kvalitet och noggrannhet i arbetet. Du har en vilja att lära och tar gärna del av de utbildningsmöjligheter som erbjuds.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: huddingebillack@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilplåtslagare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Billack AB
(org.nr 556553-1687)
Bergfotsvägen 3 (visa karta
)
147 33 TUMBA Kontakt
Verkstadschef
Dino Hussein 0736510404 Jobbnummer
9755974