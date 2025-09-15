Plåtslagare

Takproffsen i södra Sverige AB / Tunnplåtslagarjobb / Jönköping
2025-09-15


Hej!

Takproffsen i Södra Sverige är ett växande företag i takbranschen. Företaget har en egen strategiskt placerad anläggning i Jönköping.Takproffsen i Södra Sverige satsar mycket på att vidareutveckla både företaget och all anställd personal.

Vi söker dig som kan jobba i ett stabilt och effektivt arbetsplats som levererar professionella resultat.

Du kommer att arbeta tillsammans med andra i ett lag och det kan vara ett plus om du har erfarenhet av det. Dina lagkamrater på Takproffsen i Södra Sverige är väldigt effektiva och hårt arbetande.

Det är ett plus om du har erfarenhet av att arbeta på höga höjder och med användning av arbetsskydd eftersom du kommer arbeta på olika typer av tak. Om du inte har någon erfarenhet kommer vi utbilda dig på säkerheten och hur man arbetar på tak.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: info@takproffsen.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Takproffsen i södra Sverige AB (org.nr 559217-5219)
Grästorp 4 (visa karta)
556 25  JÖNKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Metti Uka
info@takproffsen.com

Jobbnummer
9508651

