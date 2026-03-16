Platschef till Agtira
Professionals Nord Sundsvall och Umeå AB / Administratörsjobb / Härnösand
2026-03-16
Vill du ha en roll där du får stort mandat, tydligt ansvar och möjlighet att påverka på riktigt? Som platschef hos Agtira får du en nyckelroll i verksamheten där du leder både människor och utveckling framåt. Här söker vi dig som trivs nära verksamheten, ser helheten och vågar fatta beslut som gör skillnad.
Det här är en möjlighet för dig som vill kombinera operativ närvaro med strategiskt ledarskap.
Information om tjänsten
Agtira är ett innovativt foodtech-bolag som driver storskalig och hållbar livsmedelsproduktion i Sverige. Idag är Agtira Sveriges största gurkproducent och har en tydlig ambition att ersätta en betydande del av importen genom skalbar och lönsam odling i moderna anläggningar. Genom att producera gurka i Sverige bidrar Agtira till minskade transporter, ökad självförsörjning och färska produkter året runt.
Professionals Nord söker i samarbete med Agtira en platschef. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Agtiras önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till stina.vidmark@pn.se
Som platschef i Härnösand har du ett övergripande ansvar för verksamheten och personalen på plats. Du arbetar nära den dagliga driften och säkerställer att arbetet fungerar effektivt, samtidigt som du har ett helhetsperspektiv på verksamheten. Rollen innebär stort eget ansvar och du blir den naturliga ledaren på plats, den som ser vad som behöver göras, fattar beslut och driver förbättringar.
Du ansvarar även för fyra anläggningar på andra orter i Norrland där du gör återkommande besök ungefär en gång i månaden.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Leda och utveckla personalen i den dagliga verksamheten
• Säkerställa effektiva flöden, kvalitet och leverans i verksamheten
• Arbeta kostnadsmedvetet och identifiera förbättrings- och effektiviseringsmöjligheter
• Ha ett helikopterperspektiv över verksamheten och driva förändringar vid behov
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av en ledande roll * Har förståelse för verksamhetsflöden och hur man driver leverans och produktion framåt
• Är van att ta ansvar och fatta beslut i en operativ miljö
Meriterande är erfarenhet av ekonomisk uppföljning eller arbete nära exempelvis ekonomi- eller kommunikationsfunktioner.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Agtira. Du är en trygg och tydlig ledare som skapar förtroende och får med dig människor genom dialog och närvaro. Samtidigt är du modig nog att utmana arbetssätt och driva förändringar när det behövs. Eftersom rollen innebär stort eget ansvar tror vi också att du är självständig och trivs i en position där du förväntas ta initiativ och fatta beslut.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Härnösand
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Stina Vidmark
