Platschef, Bevego Järnforsen
2026-05-06
Bevego är ett av Sveriges ledande grossistföretag inom byggplåt, ventilation och teknisk isolering. Vi söker nu en Platschef till vår filial i Järnforsen. Som Platschef är du den drivande kraften för verksamheten på plats och utgör en viktig del i regions framgång, du kommer att vara chef för ett engagerat team där ni tillsammans får möjligheten att påverka, utveckla och skapa resultat. Tjänsten är tillsvidare som inleds med en 6 månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vad gör du?
Leda och fördela arbetet på filialen
Ansvara över och coacha personalen
Jobba med och driva försäljningen på filialen inom alla affärsområden
Utveckla affärsområdena
Vårda kundkontakter
Arbeta för en god arbetsmiljö, såväl fysisk som psykosocial
Arbeta med Bevegos riktlinjer och policys
Vem är du?
Du som söker har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, varför du också tidigare i ditt yrkesliv haft personalansvar. Har du dessutom jobbat inom branschen och har kunskaper inom plåt/ventilation/isolering sedan tidigare är det ett stort plus.
I Bevego arbetar vi i team, det är samverkan som gör oss starka. I din roll som platschef är du allt från ledaren som planerar verksamheten till den som hoppar in i trucken och tar fram varor till kund när det behövs. En prestigelös attityd till arbetet är ett måste.
Du trivs i mötet med andra människor och är tydligt orienterad till service och försöker hitta lösningar där andra kanske ser problem. Du är en driftig, engagerad person som tycker om utmaningar. Du är affärs- och utvecklingsinriktad, och vill engagera dig i regionens framgång och aktivt bidra till en positiv utveckling av arbetet och relationer inom och utanför bolaget. Att vara självgående, flexibel samt mål- och resultatinriktad är därför viktiga personliga förmågor för tjänsten.
Körkort är ett krav för tjänsten.
Vad erbjuder vi dig?
En arbetsplats certifierad som Top Employer Sweden & Europe - sju år i rad.
Stöd från ett nätverk av kompetenta kollegor.
En kultur som genomsyras av hållbarhet, kvalitet och långsiktighet.
Din ansökan
Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Upplysningar lämnas av Regionchef Kristian Stenfelt på mail: kristian.stenfelt@bevego.se
Vilka är Bevego
Bevego Byggplåt & Ventilation AB är ett svenskt grossistföretag med ca 440 anställda och en omsättning på 2,18 miljarder kronor. Vi finns från Luleå i norr till Malmö i söder och är en del av Saint-Gobain Distribution Nordic AB. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bevego Byggplåt & Ventilation AB
(org.nr 556396-5713)
577 76 JÄRNFORSEN
För detta jobb krävs körkort.
