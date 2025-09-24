Platschef anläggning åt kund
Vem är du? För att trivas i rollen som platschef hos vår kund behöver du ha 5-10 års erfarenhet av att arbeta med projekt inom mark och VA där du har haft befattningen som platschef. Du som platschef kommer att bära ansvaret för den dagliga planeringen, produktionen, ekonomiska uppföljningen, samt kund- och medarbetarkontakter. Vi ser att du har en god administrativ förmåga med god insyn i kontrakt,
Vi söker en erfaren produktionschef till ett spännande tunnelbaneprojekt i Stockholm.
Vem är du?
Vår kund arbetar just nu med ett reningsverksprojekt i Stockholm och söker dig som är en ambitiös, organiserad och erfaren platschef inom mark och VA.
Som platschef kommer du att ha en central roll i projektet och bidra till att driva produktionen framåt i samarbete med arbetsledare, entreprenadingenjör och övriga teammedlemmar där det redan är en god stämning i projektet. Du förväntas ha en god administrativ förmåga, ta ansvar för både planering, uppföljning och arbetsmiljö med fokus på kvalitet, struktur och resultat. Vidare behöver du även vara skicklig på att uttrycka dig i skrift samt ha en god insyn i kontrakt och kontrakt hantering.
Vi söker dig som:
Besitter minst 5-10 års dokumenterad erfarenhet av platschefsrollen
God administrativ förmåga och med god förståelse för kontrakt
Kommunicerar tydligt och väl på svenska både i tal och skrift
Körkort B
Detta är ett långt konsultuppdrag, vilket innebär att du blir anställd hos Bustos Konsulttjänster AB men är ute som konsult hos kunden.
Anställningsform:
Projektanställning
Underkonsult
Vi erbjuder dig:
En trygg anställning där du har en engagerad konsultchef, utvecklingssamtal och friskvårdbidrag mm. Vi satsar även mycket på vår personal och ordnar gemensamma aktiviteter så som frukostar, julmiddagar och konferenser.
Om Bustos Konsulttjänster AB:
Bustos Konsulttjänster AB är ett konsult- och rekryteringsbolag inom bygg, anläggning och infrastruktur. Målet är att ha långsiktiga samarbeten med nöjda och återkommande kunder. För att kunna göra detta på bästa möjliga sätt är vår affärsidé baserad kärnvärdena ÄKTA (Ärlighet, Kompetens, Tillsammans, Anpassningsbar) och dessutom värderar vi kvalité väldigt högt. Detta har lett till att vi är ett snabbt växande företag. Vi får hela tiden in nya förfrågningar inför olika typer av uppdrag inom spännande projekt. För att kunna möjliggöra vår fortsatta tillväxt och strävan efter att bli bättre, söker vi nu dig som vill vara en del av en prestigelös och familjär arbetskultur.
Ansökan Intervjuer och urval sker löpande - så vänta inte med att skicka in din ansökan! För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare.
Vi tar också emot ansökningar från underkonsulter (även F-skatt) Ersättning
