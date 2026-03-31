Platschef
Isaksson Rekrytering & Bemanning AB / Byggjobb / Solna Visa alla byggjobb i Solna
2026-03-31
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Isaksson Rekrytering & Bemanning AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Platschef till Betbygg Sverige AB i Stockholm
Vill du leda ett av Stockholms större flerbostadsprojekt de kommande åren? Betbygg Sverige AB, som ingår i Pekabex-koncernen, söker nu en erfaren platschef med bakgrund från större entreprenader. Här får du ansvaret för ett projekt på över 500 Mkr för en offentlig beställare och möjlighet att arbeta i en internationell organisation med modern prefabkompetens och höga kvalitetskrav. Välkommen med din ansökan till Isaksson Rekrytering!
Betbygg Sverige AB är en del av Pekabex-koncernen, som i över 50 år har varit ett av de största byggföretagen i Polen, en totalentreprenör och den största tillverkaren av prefabricerade element. Över 2000 av våra specialister arbetar med design, produktion, logistik, montering samt genomförande och utveckling av investeringar. Vi bygger produktionshallar, lager, kontor, handelsbyggnader, stationer, parkeringsplatser, bostadsområden, broar och tunnlar med hjälp av element tillverkade i våra sex fabriker i Pozna, Bielsko-Biaa, Mszczonów, två i Gdask samt i Marktzeuln, Tyskland. Vi driver byggprojekt i Polen, Skandinavien och Tyskland. Vår största tillgång är ambitiösa, engagerade och arbetsglada människor. Vi arbetar ansvarsfullt och pålitligt. För mer information besök vår hemsida: https://betbygg.se/
Dina ansvarsområden omfattar bland annat:
Upprätta och följa upp 3-veckorstidplaner, vilka stäms av inför och under UE-möten
Ta fram månatliga ekonomiska prognoser för respektive UE, inklusive avstämning av upparbetat och bedömt återstående, samt rapportering till projektchef
Ansvara för tekniska och ekonomiska avvikelser mot ingångna avtal och rapportera avvikelser som kan leda till ÄTA eller PF. Redovisning till projektchef
Genomföra arbetsberedningar för kritiska arbetsmoment
Utföra riskanalyser för kritiska moment i produktionen
Leda samordningen på plats samt ansvara för dokumentation och uppföljning av kvalitets- och miljöarbetet
Aktivt KMA-ansvar i enlighet med projektets KMA-plan
Planera och genomföra arbetsberedningar för kvalitetskritiska moment tillsammans med arbetsledare, YA och UE
Högskoleutbildning inom byggteknik, byggproduktion eller motsvarande
Minst 5 års erfarenhet som Platschef eller motsvarande ledande roll i produktion,
Dokumenterad erfarenhet av KMA-ansvar i minst 5 år
Erfarenhet av att leda team och samordna komplexa projekt
Dokumenterad erfarenhet av rollen som BAS-U
Genomfört minst två större bostadsprojekt med en projektbudget över 100 Mkr
Erfarenhet av miljöcertifierade byggprojekt, exempelvis enligt Miljöbyggnad eller Svanen
Stark ledarförmåga med vana att samordna team inom flera discipliner
Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och lösningsorienterat
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift (kommunikation med beställare & myndigheter)
B-körkort
Vi erbjuder:
Möjlighet att få intressant arbetslivserfarenhet i ett stort företag med en etablerad position på den nationella och internationella marknaden
En central roll i ett stort och långsiktigt projekt i Stockholm
Möjlighet att arbeta i en internationell koncern med prefablerad teknik
Finansiering av utbildning och kurser
Möjlighet till karriärutveckling inom byggledning och projektledning
Företagsevenemang och aktiviteter för anställda och deras familjer
Kontaktuppgifter och ansökan
Välkommen med din ansökan redan idag då vi löpande arbetar med urval och intervjuer. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult:
Frida Lundqvist på 073-526 33 29 eller frida@isakssonrekrytering.se
Vi tar inte emot ansökningar via mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556725-5699)
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Betbygg Sverige AB
Frida Lundqvist frida@isakssonrekrytering.se
9829877