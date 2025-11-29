Platschef - Stambyten
EMJ Installation & Bemanning AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-11-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos EMJ Installation & Bemanning AB i Stockholm
, Norrtälje
, Uppsala
, Norrköping
, Gävle
eller i hela Sverige
Platschef - Stambyten / Byggproduktion
Arbetsplats: Anställningsform: Heltid Plats: Start: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2025-11-29Om tjänsten
Vi söker en erfaren och driven Platschef med specialistkompetens inom stambyten. Hos oss får du en nyckelroll i att leda, samordna och driva flera projekt parallellt - från uppstart till färdigställande. Du blir ansvarig för både planering, ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö, och du arbetar nära både beställare, underentreprenörer och egen personal.Dina arbetsuppgifter
Som platschef hos oss kommer du att:
Leda och driva 2-3 stambytesprojekt samtidigt.
Planera, organisera och följa upp projektens produktion, tidplan och ekonomi.
Säkerställa ett strukturerat och effektivt arbete mellan flera yrkesgrupper.
Hantera projekt i både kvarboende, ej kvarboende, BRF:er och hyresfastigheter.
Ansvara för tillvalshantering och kundkontakt.
Arbeta i Excel, Byggsamordnare eller motsvarande byggprogram.
Tolka och arbeta enligt ABT samt säkerställa att avtal följs.
Arbeta enligt branschens kravställningar för stambyten.
Läsa handlingar, ritningar och tekniska dokument.
Sköta planering, tidsscheman och logistik.
Hantera ÄTA-arbeten, inklusive kalkylering och uppföljning.
Handla upp och samordna underentreprenörer (UE).
Driva projekt med egen personal, inklusive arbetsfördelning och kostnadsbedömning.
Sätta priser på arbeten, material och eventuella tillägg.
Följa upp kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen. Kravprofil för detta jobb
Vi söker dig som har:
Minst 6 års erfarenhet som platschef, gärna inom stambyten.
Gedigen fackkunskap om stambytesprocesser.
God teknisk förståelse och vana av att läsa ritningar och projektunderlag.
Erfarenhet av entreprenadjuridik, främst ABT 06.
God datorvana och arbetserfarenhet av relevanta byggsystem.
Förmåga att arbeta självständigt med stort ansvar.
Erfarenhet av ekonomisk uppföljning och kalkyl.
God kommunikationsförmåga och trygghet i att fatta beslut.
Hög arbetsmoral, struktur och stresstålighet.
Som person ser vi gärna att du
Är bestämd, trygg och tydlig i ditt ledarskap.
Är ambitiös, ansvarstagande och lösningsorienterad.
Trivs med att driva projekt framåt och hantera många kontaktytor.
Är relationsskapande och bygger goda samarbeten med både kund, UE och personal.
Har ett naturligt kvalitetsfokus och ett öga för detaljer.
Är flexibel och uppskattar ett varierat arbetstempo.
Har en vilja att utveckla både projekt, processer och team.
Meriterande
Certifieringar inom BAS-P/BAS-U.
Ytterligare utbildning inom entreprenadjuridik.
Erfarenhet av budgetansvar i större projekt.
Erfarenhet av Lean-arbete eller effektiviseringsprocesser i produktion.
Erfarenhet av arbetsledning i projekt med höga kundkrav eller känsliga miljöer.
Erfarenhet av digitala projektverktyg (t.ex. Bygglet, Fieldly, Next, Projectplace eller liknande).
Vi erbjuder
En stabil arbetsplats med professionella kollegor.
Möjligheter att påverka och utveckla både projekt och arbetssätt.
Konkurrenskraftiga villkor och goda utvecklingsmöjligheter.
En roll med stort ansvar där du verkligen gör skillnad. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EMJ Installation & Bemanning AB
(org.nr 556752-0852), https://emjbemanning.se/ Arbetsplats
EMJ Installation & Bemanning Kontakt
Mikael Wallin mw@emjbemanning.se Jobbnummer
9621095