Platschef - Mark & Anläggning
2026-03-24
Publiceringsdatum2026-03-24Om tjänsten
Vi söker dig som är Platschef och vill till ett tryggt och strukturerat bolag i tillväxt där du ges möjlighet att skapa skillnad, påverka arbetssätt och framtida utveckling för bolaget. Nyfiken? Välkommen in med din ansökan!
Vår kund
Ett etablerat bolag inom anläggningsbranschen med lång erfarenhet av projekt inom mark, väg, vatten och infrastruktur. Verksamheten är väl förankrad i Stockholmsregionen och arbetar med uppdrag som är viktiga för att samhället ska fungera över tid.
Här finns en stabil grund att stå på, samtidigt som bolaget fortsätter att utvecklas. Beslutsvägarna är korta och det finns en tilltro till individens ansvar och kompetens. Arbetet präglas av samarbete, yrkesstolthet och en vilja att göra saker ordentligt.
Organisationen växer med eftertanke. Det familjära sättet att arbeta finns kvar, även när verksamheten tar nästa steg. För rätt person innebär det en möjlighet att komma in i ett sammanhang där man både får ta ansvar och vara med och påverka hur arbetet utvecklas framåt.Dina arbetsuppgifter
• Driva projektet från planering till färdig leverans med fullt ansvar för tid, ekonomi och genomförande
• Ta fram och styra efter tidplaner och inköpsplaner som håller projektet i rätt riktning
• Leda arbetsledare, yrkesarbetare och underentreprenörer i det dagliga arbetet
• Säkerställa rätt bemanning och skapa förutsättningar för ett fungerande och effektivt team
• Följa upp ekonomi och prognoser samt fatta beslut när projektet behöver justeras
• Arbeta aktivt med riskhantering och säkerställa krav inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö
• Ansvara för projektets formella delar inklusive projektplan, kontrollplan och rollen som BAS-U
• Föra dialog med beställare kring framdrift, ekonomi och förändringar under projektets gång
• Hantera ÄTA-frågor och säkerställa att arbetet bedrivs enligt avtal
• Bygga och utveckla relationer med kunder och samarbetspartners
Mandat i rollen
• Du leder och fördelar arbetet för egen personal och underentreprenörer
• Du har mandat att träffa överenskommelser inom projektets ramar och enligt företagets riktlinjerProfil
Som person är du trygg i din roll som platschef och har varit med tillräckligt länge för att veta vad som krävs ute i produktion. Erfarenheten gör att du är medveten om tempot, kraven och ansvaret som följer med rollen. Du är en lagspelare som är duktig på att skapa god teamsammanhållning och är mån om din struktur och kommunikativa tydlighet för att sätta rätt förväntningar och skapa förtroende. Helhetsansvaret med ekonomi, planering, framdrift och kvalité är ständigt med dig i din vardag.
Vidare är du ansvarstagande och drivande. Agerar problemlösande på situationer som uppstår och smittar med ditt engagemang.
Vi tror att du har:
• Erfarenhet som platschef inom mark och anläggning
• Erfarenhet av att självständigt driva projekt från start till färdig leverans
• Referensprojekt där du haft ett tydligt platschefsansvar
• Erfarenhet från anläggningsprojekt, gärna med inslag av betongkonstruktion
• Betongklass 1
• BAS U
• Förmåga att leda team och skapa struktur i produktionenÖvrig information
Uppdrag: Rekrytering
Anställning: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Ort: Stockholm
Vi tillämpar löpande urval och tar inte emot CV via e-mail. Om företaget
Maxitech är ett IT-/Tech-konsultbolag som arbetar med några av branschens skarpaste konsulter. Vi erbjuder även direkta rekryteringslösningar för våra kunder och anpassar våra tjänster efter deras specifika behov Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1093". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maxitech AB
(org.nr 559310-7765), http://www.maxitech.nu/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9817554