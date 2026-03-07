Platsansvarig / Rekonditionering Bilvård i Norrköping
2026-03-07
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Nyköping
, Huddinge
Om tjänsten
Vi söker en erfaren och engagerad medarbetare som vill ta rollen som platsansvarig för vår bilvårdsverksamhet. Tjänsten kombinerar operativt arbete inom rekonditionering med ansvar för den dagliga driften av anläggningen. Rollen passar dig som har god erfarenhet av bilrekonditionering och lackskydd, och som även har arbetat i en ledande roll som platsansvarig, arbetsledare eller platschef.
Du kommer att vara ansvarig för verksamheten på plats och ha en central roll i att utveckla arbetssätt, säkerställa hög kvalitet i leveransen och bidra till att verksamheten fortsätter växa.Dina arbetsuppgifter
Ansvara för den dagliga driften av anläggningen
Hantera kundkontakt via telefon, e-post och bokningssystem
Planera och strukturera det dagliga arbetet
Utföra invändig och utvändig bilrekonditionering
Polering samt applicering av lackskydd och lackbehandlingar
Säkerställa hög kvalitet på utförda arbeten
Ansvara för ordning, material, utrustning och arbetsrutiner
Bidra till att utveckla verksamheten och effektivisera arbetssättKvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av bilrekonditionering och polering
Erfarenhet av applicering av lackskydd eller liknande behandlingar
Erfarenhet av en ledande roll såsom platsansvarig, arbetsledare eller platschef
God vana av kundkontakt och service
Förmåga att arbeta strukturerat och ta ansvar för en verksamhet
B-körkort är ett krav
Goda kunskaper i svenska eller engelskaDina personliga egenskaper
Vi söker en person som är ansvarstagande, noggrann och lösningsorienterad. Du trivs med att kombinera praktiskt arbete med ansvar för drift och kundrelationer. Du har ett naturligt ledarskap och ett intresse för att utveckla verksamheten och skapa en professionell och effektiv arbetsmiljö.
Vi erbjuder
En ansvarsfull roll i en växande verksamhet där du får möjlighet att påverka och utveckla arbetet på plats. Du blir en viktig del av företagets fortsatta utveckling och arbetar i en miljö där kvalitet, service och yrkesskicklighet står i fokus.Så ansöker du
Skicka ditt CV samt en kort beskrivning av din erfarenhet inom bilrekonditionering och arbetsledning. Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
E-post: Muthanna@cerateq.se
Fjärilsgatan 51B (visa karta
)
