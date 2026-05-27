Platsansvarig till BIM Foods matbar på Nybrogatan
Om BIM Food
BIM Food är mer än en matbar - det är en plats där människor möts kring god, näringsberäknad och ärligt lagad mat. All mat tillagas från grunden i eget kök på Stora essingen, med omsorg om råvaror, kropp och smak.BIM vill upplevas som öppna, generösa och mänskliga - både av gäster och av medarbetare. Här står kvalitet, värme och det personliga mötet i centrum.
Nu söker vi en Platsansvarig som vill vara hjärtat i vår matbar.
Om rollen
Som Platsansvarig arbetar du operativt i matbaren, nära både gäster och team. Du ansvarar för den dagliga driften och leder verksamheten genom att vara närvarande, tydlig och engagerad.Du är en människonära ledare - varm men tydlig - som ser kunderna, skapar trygghet i teamet och bidrar till att BIM Food upplevs på rätt sätt varje dag.
Rollen kombinerar kundarbete och service med personalansvar, schemaläggning och struktur i vardagen.
Ansvarsområden
Arbeta operativt i matbaren: service, försäljning och kundbemötande
Säkerställa hög kvalitet i mat, kaffe och gästupplevelse
Leda, stötta och coacha anställda i det dagliga arbetet
Ansvara för schemaläggning och bemanning
Skapa struktur, tydlighet och arbetsglädje i teamet
Säkerställa rutiner kring hygien, ordning och arbetsmiljö
Vara en förebild i service, tempo och bemötande
Vi söker dig som delar BIM Foods värderingar och vill arbeta i en verksamhet där mat, hälsa och människor står i centrum.
Vi ser därför att du har:
Erfarenhet från restaurang, café eller liknande verksamhet(gärna som restaurangchef, biträdande restaurangchef eller i annan ledande roll)
Erfarenhet av personalansvar och schemaläggning
Baristakunskaper och intresse för kaffe och service
Genuint intresse för mat och hälsa
Människonära ledarskap - du är varm, tydlig och närvarande
Förmåga att se både gäster och medarbetare i vardagen
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande
Fördjupad kunskap kring råvaror, matlagning och kvalitet, samt en nyfikenhet på hur mat påverkar både kropp och välmående
Erfarenhet från konceptdriven verksamhet
BIM Food erbjuder
En nyckelroll i en varm och värderingsdriven verksamhet med stora framtidsplaner
Ett nära samarbete med ägare och ett engagerat team
En arbetsplats där människor, mat och kvalitet står i centrum
Möjlighet att påverka vardagen och sätta din prägel på platsen
Läs gärna mer på Hem | BIMFOOD
Placering: StockholmOmfattning: Heltid enligt schema (Bims öppettider är mån-fre 8-18 lör 11-15)Anställningsform: Tillsvidare (provanställning 6 mån)
I denna rekrytering samarbetar Bim med Women Ahead. Vid frågor kontakta gärna ansvarig rekryterare Jessica Enqvist:jessica@womenahead.se
Tel. 070 380 7888
Intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Women Ahead AB
(org.nr 559104-9415)
Nybrogatan (visa karta
)
113 49 STOCKHOLM Arbetsplats
Bim Food Kontakt
Jessica Enqvist jessica@womenahead.se Jobbnummer
9932016