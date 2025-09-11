Plåtarbetare/Smed/Svetsare
2025-09-11
Vi, Smireko, växer och behöver bli fler. Vi söker 2 nya medarbetare till vår verkstad i Bålsta!
Vi är litet glatt och härligt gäng som jobbar med smide, reparationer, konstruktion och tillverkning. Jobbet innebär mest arbete i vår verkstad, som ligger i Bålsta men även ute hos kund. Vi ser gärna att du är ambitiös, lösningsorienterad, social och serviceinriktad.
Jobbet är mycket varierande och utvecklande. Vi har väldigt många olika projekt, allt från att byta skopstål på en grävskopa till att konstruera och tillverka "balgrip" (ensilagebalar).
Låter det intressant så är vi rätt plats för dig!
Vi har lång erfarenhet av konstruktion, problemlösning, tillverkning och reparationer. AB Smireko startade år 1964 och har en mekanisk verkstad med all utrustning och material.
Minst B-körkort är ett krav eftersom vi ibland jobbar ute hos kund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
E-post: eva@smireko.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Smireko
(org.nr 556329-1714)
Herrgårdsgatan 3 (visa karta
)
746 32 BÅLSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Eva Dalersjö eva@smireko.se 070-591 19 15 Jobbnummer
9504632