Planerare hemtjänst, Sunne kommun
Sunne kommun, Socialtjänst / Administratörsjobb / Sunne Visa alla administratörsjobb i Sunne
2026-02-15
, Munkfors
, Kil
, Torsby
, Hagfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sunne kommun, Socialtjänst i Sunne
Sunne i Värmland är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. Här finns ett rikt föreningsliv där du kan utöva dina intressen. På fem minuter tar du dig mellan spabesöket, shoppingen, skogspromenaden, teatern, badet, golfrundan, skidåkningen eller vad du nu väljer. Kommunen är känd för sina många arrangemang, sin berättartradition och ett varierat näringsliv med små och medelstora företag. Välkommen! Läs mer om Sunne på sunne.sePubliceringsdatum2026-02-15Beskrivning
Rollen som Planerare kräver en stabil, stresstålig person med god förmåga att samarbeta.
Du kommer vara en av sex stycken planerare som dagligen arbetar med att planera in minutstyrda insatser till våra kunder i ordinärt boende via planeringsverktyg i Life Care Planering.
Planerare hemtjänst arbetar mot våra samtliga tio enheter, fördelade i områden över centrum, ytterområden samt nattpatrull.
Du kommer att ha nära kontakt med medarbetare, enhetschef, bemanningsenheten, legitimerad personal och biståndshandläggare. Vi har dagligen tät kontakt genom telefon och våra interna kommunikationsvägar.
Vill du arbeta i en organisation där vi arbetar med verksamhetsutveckling, uppmuntrar till nytänkande och ser till hela socialtjänstens perspektiv. Där du också kommer att ha en viktig roll i bemanningsenhetens arbete med planeringen av personalresurser för att skapa goda förutsättningar för att tillgodose våra kunders beviljade insatser. Då kan vi ha tjänsten för dig.
Sunne kommuns värdegrund är respekt, utveckling och professionalism vilket genomsyrar den dagliga verksamheten, långsiktiga beslut och ledarskapet.Dina arbetsuppgifter
I rollen som planerare kommer du ansvara för:
- Daglig planering av kunders beslutade insatser utifrån personalkontinuiet och kompetens
- Att ta emot och bekräfta nya beslut från biståndshandläggare
- Att ta emot och planera in HSL insatser från legitimerad personal
- Att observera utskrivningsplanering för kunder via cosmic link, Region Värmlands jouranalsystem
- Att redovisa bemanning och planerad tid till ekonom
- Stötta enhetschef och schemaläggare i att lägga graf för bemanningsbehov
- Stötta bemanningsplanerare av tillsättning vid korttidsfrånvaro
Arbetsuppgifter kan komma att förändras utifrån verksamhetens behov. Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ska du ha:
- För tjänsten relevant utbildning eller erfarenhet inom området som bedöms likvärdig
- Erfarenhet av administrativt arbete i personalsystem och arbete i planeringsverktyg Life Care Planering eller motsvarande, samt erfarenhet av journalsystem
- Flerårig erfarenhet av att använda dator som arbetsverktyg samt goda digitala kunskaper
- Erfarenhet av operativt arbete med planeringsverktyg LMO, Life care Mobil Omsorg eller liknande inom hemtjänst i ordinärt boende
- Relevant erfarenhet gällande kollektivavtal och arbetstidslagen
- God förmåga att kommunicera det svenska språket i tal och skrift
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet!Dina personliga egenskaper
Som person är du trygg i att fatta snabba beslut. Du har en god samarbetsförmåga och är bra på att skapa nya kontakter och behålla goda relationer. Du har förmåga att se vikten av detaljer för att få ihop helheten. Du kan självständigt prioritera och lägga upp ditt arbete och hålla deadlines. Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt och kan snabbt växla arbetsuppgifter utifrån verksamhetens behov.
I din ansökan ska du tydligt beskriva hur din erfarenhet överensstämmer med våra kvalifikationskrav.Anställningsvillkor
Arbetsprov kan förekomma i rekryteringsprocessen.
Arbetstid är förlagd helgfria vardagar men kan komma att ändras över tid.
Inför anställning önskar vi utdrag ur Polisens belastningsregister ("Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret"). Vi rekommenderar att du beställer registret inför en eventuell intervju. Anmärkningar i registret kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
För att vara aktuell för anställning inom socialtjänsten behöver du uppvisa ett giltigt personbevis från Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
Sunne kommun tar emot ansökningar via länken i annonsen och meddelande om tjänsten ges via din inloggning i systemet. Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/40". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sunne kommun
(org.nr 212000-1843) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sunne kommun, Socialtjänst Kontakt
Jenny Fryk 0565-16374 Jobbnummer
9743221