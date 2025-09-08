Planchef, Huddinge kommun
2025-09-08
I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag!
Kommunstyrelsens förvaltning arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen. Vi leder, styr, stödjer och följer upp så att hela kommunen drivs effektivt och ändamålsenligt. Totalt är vi cirka 400 medarbetare fördelade på fem avdelningar. I allt vi gör utgår vi från att det ska komma till nytta för de som bor, besöker eller arbetar i kommunen.
Om avdelningen
Samhällsbyggnadsavdelningen skapar på kommunstyrelsens uppdrag förutsättningar för goda livsmiljöer och ett växande näringsliv. Avdelningen planerar, utvecklar och bygger ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Avdelningen består av ca 120 medarbetare och leds av kommunens samhällsbyggnadsdirektör.
I rollen som planchef ansvarar du för plansektionen med dess 35 medarbetare inklusive 3 enhetschefer.
Plansektionen har ett centralt ansvar för att forma den gestaltade livsmiljön i Huddinge - från idé till verklighet. Det innebär att skapa hållbara, inkluderande och attraktiva miljöer där människor vill leva, verka och mötas.
Vi söker dig som drivs av att bidra till samhället och är van att jobba målstyrt, inkluderande och med utveckling. Det vi i Huddinge kommun kallar för transformerande ledarskap.
Om arbetet
Som planchef leder du verksamheten i både sak- och utvecklingsfrågor. Du ansvarar för personal, arbetsmiljö samt mål och budget för verksamheten.
I rollens ansvar ingår bland annat att,
• Leda, planera, fördela, samordna, kommunicera och följa upp kommunens arbete med detaljplaner
• Arbeta i avdelningens ledningsgrupp och leda plansektionens ledningsgrupp
• Nätverk med andra kommuner och externa aktörer
• Samarbete med lantmäteri- och bygglovsavdelningarna
Du har också en nyckelroll i att fortsätta driva digitaliseringen inom samhällsbyggnadsprocessen. Genom att utveckla arbetssätt, verktyg och samverkan bidrar du till att effektivisera planprocessen och öka transparensen gentemot medborgare och aktörer.
I denna roll ser vi gärna dig som trivs med ansvar då du är ytterst ansvarig för projekten inom plansektionen. Vi tror att du har god erfarenhet och känsla för balansen mellan framdrift och noggrannhet samt är gärna en smula orädd. Detta är viktigt i vår verksamhet då tempot kan växla och oväntade händelser kan påverka både framdrift och arbetssätt. Vi ser att du är mån om att kommunicera och söka konstruktiva lösningar på problem. Du tycker att det är viktigt att skapa en kultur som är utvecklande engagerande och professionell.
Vidare ser vi att du har:
• Relevant akademisk utbildning inom fysisk planering, arkitektur eller samhällsbyggnad. Alternativt relevant arbetslivserfarenhet. Exempelvis planchef, enhetschef inom planavdelning
• Chefserfarenhet inkl. personal och budgetansvar
• Flerårig erfarenhet av att arbete med samhällsbyggnadsprocesser. Och/ellerflera års erfarenhet av att leda och ansvara för planprocessen i komplexa miljöer
• Adekvata kunskaper inom PBL och miljöbalken
Vi ser det som meriterande om du:
• Har lett andra chefer
• Har arbetat i en politiskt styrd organisation
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
Hos oss finns goda möjligheter till kompetensutveckling med individuell utvecklingsplan och personligt kursurval.
Vi erbjuder flexibla arbetstider, friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag, möjlighet till att växla in semesterdagstillägg till extra lediga dagar.
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/ledigajobb/facklig-kontaktinformation/)
Upplysningar
Mats Hermansson
Telefon: 46702494437
Enligt avtal.
