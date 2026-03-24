Placeringssamordnare // Göteborg
2026-03-24
Vill du vara med och bidra till goda matchningar där vi har barnet och hjärtat på rätt plats? Då kan detta vara rollen för dig!
Hemnovia arbetar med familjehemsvård och öppenvård där vi nu förstärker vårt team med en engagerad och driven placeringssamordnare. I den här rollen blir du navet som skapar struktur och effektivitet i hela placeringsprocessen. Du säkerställer att vi bedriver vård för barn och unga med hög kvalitet och goda resultat.
Rollen innebär ett aktivt arbete med att ta emot, bedöma och hantera placeringsförfrågningar samt att omsätta dessa till välfungerande matchningar. Du arbetar nära både familjehem och uppdragsgivare samt har en viktig funktion i att driva processer framåt och hitta lösningar som fungerar både på kort och lång sikt.
Din insats ger bättre matchningar, högre kvalitet och frigör tid för familjehemskonsulenterna. Du får en gedigen introduktion och stöd i din professionella utveckling där du arbetar nära familjehemskonsulenter och verksamhetens chef. Hos oss blir du en del av ett kompetent team där gemenskap, utveckling och kvalitet står i centrum.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att:
Samordna och effektivisera rekryterings- och placeringsprocesser.
Säkerställa att matchningen mellan barn/unga och familjehem blir så god som möjligt.
Driva placeringsprocesser framåt och arbeta aktivt för att goda matchningar genomförs.
Ha löpande kontakt med familjehem och följa upp arbetet kring familjehemsrekrytering.
Samverka med uppdragsgivare och bidra till förtroendefulla och professionella dialoger.
Marknadsföring och utvärdering för att kontinuerligt förbättra våra arbetssätt.
För att lyckas i rollen behöver du:
Erfarenhet av socialt arbete och goda kunskaper om barns behov samt förutsättningar.
Förmåga att bygga och upprätthålla förtroendefulla relationer.
Strukturerad och målinriktad arbetsmetodik.
Förmåga att driva arbetet framåt och omsätta behov till konkreta lösningar.
Trygghet i att fatta beslut och göra professionella bedömningar.
Förmåga att arbeta i ett stundtals högt tempo med bibehållen kvalitet.
Är du den vi söker? Skicka in din ansökan redan idag!
Intervjuer hålls löpande på vårt nya kontor på Odinslundsgatan 25 i Örgryte. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
E-post: info@hemnovia.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Placeringssamordnare Göteborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hemnovia AB
(org.nr 556911-8465)
Odinslundsgatan 25 (visa karta
)
412 66 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9817217