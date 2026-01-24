Pizzeria
Hej! Vi söker dig som vill jobba med människor och mat så klart!
Vi är en restaurangkedja som finns runt om i Skåne, vår restaurang ligger i Oxie Käglinge.
Det vi behöver är någon som kan hantera stress, vanor i köket, leverera mat till kunder och ha en bra städ vana.
Vi är öppna för upplärande, skulle det vara så att man inte har erfarenhet så kan vi hjälpa till med det.
Arbetsuppgifter är:
Städ
Leverans
Förberedelser
Kassa (inte obligatoriskt)
Positiv inställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Telefonnummer
E-post: Hatipgltkn@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pizzeria Viking Oxie HB
, https://pizzeriavikingoxie.se/
Käglingevägen 154 (visa karta
)
238 43 OXIE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Viking Oxie HB, Pizzeria Kontakt
Ägare
Hatip Gultekin Hatipgltkn@gmail.com 0739122080 Jobbnummer
