Pizzeria

Pizzeria Viking Oxie HB / Kockjobb / Malmö
2026-01-24


Hej! Vi söker dig som vill jobba med människor och mat så klart!
Vi är en restaurangkedja som finns runt om i Skåne, vår restaurang ligger i Oxie Käglinge.
Det vi behöver är någon som kan hantera stress, vanor i köket, leverera mat till kunder och ha en bra städ vana.
Vi är öppna för upplärande, skulle det vara så att man inte har erfarenhet så kan vi hjälpa till med det.
Arbetsuppgifter är:
Städ
Leverans
Förberedelser
Kassa (inte obligatoriskt)
Positiv inställning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
Telefonnummer
E-post: Hatipgltkn@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pizzeria Viking Oxie HB, https://pizzeriavikingoxie.se/
Käglingevägen 154 (visa karta)
238 43  OXIE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Viking Oxie HB, Pizzeria

Kontakt
Ägare
Hatip Gultekin
Hatipgltkn@gmail.com
0739122080

Jobbnummer
9702804

