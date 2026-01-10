Pizzaiolo Sökes Erfaren, Omgående Start

Kvalifikationer Bevisad och relevant erfarenhet som pizzaiolo Självständig i degberedning, utbakning och gräddning Flexibilitet gällande arbetstider (kvällar, helger och helgdagar) Ansvarstagande, stresstålig och lagspelare Vi erbjuder: En dynamisk och professionell arbetsmiljö Anställningsvillkor och lön enligt erfarenhet Möjlighet till långsiktigt samarbete Arbetsplats: Hammarby Sjöstad Kontakt: leonardo@restaurangbellavita.com Endast seriösa och kvalificerade kandidater. Omgående tillträde krävs.