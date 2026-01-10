Pizzaiolo Sökes Erfaren, Omgående Start

Nytorpet Restaurang AB / Kockjobb / Stockholm
2026-01-10


Vi söker en pizzaiolo med dokumenterad erfarenhet för omedelbar anställning i vårt team.

Publiceringsdatum
2026-01-10

Kvalifikationer
Bevisad och relevant erfarenhet som pizzaiolo
Självständig i degberedning, utbakning och gräddning
Flexibilitet gällande arbetstider (kvällar, helger och helgdagar)
Ansvarstagande, stresstålig och lagspelare
Vi erbjuder:
En dynamisk och professionell arbetsmiljö
Anställningsvillkor och lön enligt erfarenhet
Möjlighet till långsiktigt samarbete
Arbetsplats: Hammarby Sjöstad
Kontakt: leonardo@restaurangbellavita.com
Endast seriösa och kvalificerade kandidater.
Omgående tillträde krävs.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
E-post: leonardo@restaurangbellavita.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nytorpet Restaurang AB (org.nr 559265-6309)
Hammarby Allé 26 (visa karta)
120 61  STOCKHOLM

Arbetsplats
Ristorante Bella Vita

Kontakt
Leonardo Erian
leonardo@restaurangbellavita.com
0709224225

Jobbnummer
9677139

