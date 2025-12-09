Pizzabagare sökes
DKK AB / Kockjobb / Karlsborg Visa alla kockjobb i Karlsborg
2025-12-09
, Tibro
, Vadstena
, Hjo
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos DKK AB i Karlsborg
Pizzabagare sökes till restaurang i Karslborg
Arbetsgivare: dkk ab 559343-0423
Plats: Karlsborg
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2025-12-09Om företaget
Vi är en väletablerad restaurang i [Karlsborg] som erbjuder pizza, kebab, sallader och grillrätter. Vi strävar efter att ge våra gäster god mat, snabb service och en trivsam atmosfär. Nu söker vi en engagerad och erfaren pizzabagare till vårt team.Dina arbetsuppgifter
Som pizzabagare hos oss kommer du att:
* Förbereda deg, såser och ingredienser
* Baka pizzor
* Ansvara för att köket hålls rent och organiserat
* Samarbeta med övrig kökspersonal för att hålla hög kvalitet och tempo
* stödda Kvalifikationer
* Erfarenhet av pizzabakning är ett krav (minst 1 års dokumenterad erfarenhet)
* Kunskap om olika pizzatyper och arbetssätt
* Förmåga att arbeta i högt tempo under stressiga perioder
* Noggrann, punktlig och serviceinriktad
* Grundläggande kunskaper i engelska eller svenska
Meriterande
* Erfarenhet från liknande restaurang i Sverige eller utomlands
* Kunskap inom grill, kebab eller sallader
Arbetstid och lön
* Arbetstid: Dagtid, kvällar och helger enligt schema
* Lön enligt kollektivavtal eller enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan (CV och eventuella referenser) till:Danielkavakd@live.se
073-527 23 40
Ange i din ansökan när du kan börja arbeta. Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Arbetsplatsens adress Storgatan 47 .54632 Karlsborg
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
E-post: danielkavak@live.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DKK AB
(org.nr 559343-0423)
Storgatan 47 (visa karta
)
546 32 KARLSBORG Arbetsplats
Don Tomasso Pizzeria o Restaurang Jobbnummer
9636407