Pizzabagare/Restaurangbiträde

ECC Restaurang AB / Kockjobb / Västerås
2026-02-16


Vi söker en pizzabagare till vårt team!
Ingen tidigare erfarenhet krävs - vi lär upp dig på plats om viljan finns.
Vi söker dig som:
• Är arbetsvillig och ansvarstagande.
• Kan arbeta i högt tempo.
• Är noggran och serviceinriktad
• Kan arbeta kvällar och helger
Vi ser gärna att du har någon form av anställningsstöd.
Intresserad? Kontakta oss genom mejl .
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: Taormina021@hotmail.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
ECC Restaurang AB (org.nr 556769-3865)
Regementsgatan 2 (visa karta)
723 45  VÄSTERÅS

Kontakt
Ercan Cizmeli
taormina021@hotmail.com

Jobbnummer
9745402

