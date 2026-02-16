Pizzabagare/Restaurangbiträde
2026-02-16
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ECC Restaurang AB i Västerås
Vi söker en pizzabagare till vårt team!
Ingen tidigare erfarenhet krävs - vi lär upp dig på plats om viljan finns.
Vi söker dig som:
• Är arbetsvillig och ansvarstagande.
• Kan arbeta i högt tempo.
• Är noggran och serviceinriktad
• Kan arbeta kvällar och helger
Vi ser gärna att du har någon form av anställningsstöd.
Intresserad? Kontakta oss genom mejl .
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: Taormina021@hotmail.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ECC Restaurang AB
(org.nr 556769-3865)
Regementsgatan 2 (visa karta
)
723 45 VÄSTERÅS Kontakt
Ercan Cizmeli taormina021@hotmail.com Jobbnummer
9745402