Pizzabagare
Pizzabagare sökes - bli en del av vårt team i Eslöv!
Vi är nyetablerade i Eslöv och söker nu en engagerad pizzabagare som vill vara med på vår resa och bli en viktig del av vårt team på Öster Pizzeria!
Plats: Södergatan 20, 241 30 Eslöv
Tjänst: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Hos oss står kvalitet, god service och härlig stämning i fokus. Vi söker dig som gillar att arbeta i team, trivs i ett högt tempo och har passion för mat - erfarenhet är meriterande men inte ett krav!
Vi söker dig som:
• Är driven och serviceinriktad
• Gillar att arbeta i högt tempo utan att tumma på kvaliteten
• Har en positiv inställning och samarbetar bra med andra
• Kan svenska eller engelska
• Kan arbeta kvällar och helger
Vi erbjuder:
Heltidsanställning
Trevlig arbetsmiljö i en växande pizzeria
Arbetspass främst kvällar och helger
Möjlighet att komma med egna idéer och påverka verksamheten
Trygghet och möjlighet att växa tillsammans med oss
Låter det intressant - eller känner du någon som passar?
Ansök genom att kontakta oss:
070-033 93 78 Mallekdada2006@hotmail.com
Eller kom gärna förbi pizzerian och presentera dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25
