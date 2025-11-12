Pizzabagare
2025-11-12
Hej,
Vi söker dig som en duktig kock som också kan baka pizza. Du ska ha erfarenhet av att ha jobbat som kock och att du ska ha vana att baka italienska pizzor.
Vi vill gärna att du van med att jobba i stressiga miljöer och kan hantera flera arbetsuppgifter samtidigt. Du ska ha ambition att jobba med mat och det är viktigt att du har sinne för organisering i ditt arbete.
Vi ser gärna att du är strukturerat i ditt arbete. Du ska vara engagerad, ansvarsfull och initiativtagare.
Låter detta bra, skicka in ett mejl. Rekrytering sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: Kagerodspizzeria.AB@hotmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kågeröds Pizzeria AB
(org.nr 559056-5767)
Böketoftavägen 1
268 77 KÅGERÖD
