Pizzabagare

iWork AB / Kockjobb / Karlstad
2025-11-10


Tansels Grill AB i Karlstad söker en pizzabagare.
Företaget söker dig som är stresstålig och kan arbeta i tempo. Som pizzabagare förväntas du kunna baka pizza, bröd och andra förekommande rätter i pizzerian. Vi kommer att lägga stor vikt på dina personliga egenskaper då det är viktigt att du passar in i vår verksamhet och bland övriga personal.
Sök tjänsten via e-posten nedan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: klaraviks@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
iWork AB (org.nr 559207-5088)
Våxnäsgatan 21, (visa karta)
653 41  KARLSTAD

Arbetsplats
Tansels Grill AB

Jobbnummer
9598090

