Pizzabagare
2025-11-10
Tansels Grill AB i Karlstad söker en pizzabagare.
Företaget söker dig som är stresstålig och kan arbeta i tempo. Som pizzabagare förväntas du kunna baka pizza, bröd och andra förekommande rätter i pizzerian. Vi kommer att lägga stor vikt på dina personliga egenskaper då det är viktigt att du passar in i vår verksamhet och bland övriga personal.
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
