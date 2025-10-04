Pizzabagare
Vi på Mediterrean BBQ I Emporia shoppingcenter söker en pizzabagare för en heltids tjänst. Du måste vara en självgående pizzabagare och skall klara av att jobba på pizzabänken ensam. Du skall kunna hantera stress. Vi är endast ute efter en pizzabagare och inget annat inom restaurangen som tex diskare eller liknande. Du ska kunna jobba och komma överens med andra kollegor och vara samarbetsvillig.
Känner du att du är rätt man för jobbet så hör gärna av dig. Är du inte en pizzabagare är vi tyvärr inte intresserande.
Ansökning med bild på CV!
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
Mediterrean BBQ, Emporia Shoppingcenter, foodcourt
E-post: l.koc@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arkoc restaurang AB
(org.nr 559322-1434)
Hyllie Stationsväg 22 P-20200 (visa karta
