Personliga assistenter i Hallabro, 60 + 40 %
Fixa Assistans är ett familjärt assistansbolag med lång erfarenhet av personlig assistans för både barn och vuxna. Vi har vårt huvudkontor i Karlshamn och är verksamma i södra Sverige. Med ett nära och engagerat arbetssätt skapar vi trygghet, gemenskap och glädje i vardagen – för brukare, anhöriga och assistenter.
Omtanke om varje människa är en självklar del av vårt arbete. Därför lägger vi stor vikt vid att matcha brukare och assistenter utifrån både kompetens, erfarenhet och personkemi. Vårt mål är att skapa långsiktiga relationer och en arbetsmiljö där alla trivs och känner sig sedda.
Vi söker nu en personlig assistent åt en rörelsehindrad man som bor i Hallabro, norr om Ronneby. En tjänst på 60 % ska tillsättas omgående och en tjänst på 40 % ska tillsättas i augusti med introduktion i juli. Man jobbar mestadels dagtid 07.00-17.15 och en lördag (dagtid) var fjärde vecka samt en kväll varannan vecka till 20.00.
Vi lägger stor vikt vid personkemin samt personliga egenskaper. Du får inte vara allergisk mot djur. Då man oftast hjälper till med manuella förflyttningar så får du ej ha några fysiska problem. Då du kör mannens egen bil är körkort ett krav. För att ta dig till arbetsplatsen krävs tillgång till egen bil då det ej går att åka kollektivtrafik.
Som person måste du vara ansvarsfull, lyhörd, flexibel, ha ett gott tålamod samt kunna ta egna initiativ och anpassa ditt arbete efter brukarens behov. Du måste ha en bra förmåga att avläsa behov och önskemål även om dessa inte alltid uttrycks verbalt. Arbetstempot är oftast blandat.
Arbetets karaktär kräver att du är flytande i att tala och förstå det svenska språket t ex att kunna förstå och läsa olika instruktions- och checklistor samt följa upprättade rutiner. Arbetets karaktär innebär också att endast kvinnliga sökanden är aktuella. .
För att få arbeta som personlig assistent måste du ha fyllt 18 år.
I din ansökan vill vi att du beskriver dig själv som person, vilka egenskaper och fritidsintressen du har samt skickar med cv och referenser.
Urval och intervju kommer att ske löpande, varför vi gärna ser att du söker så snart som möjligt, dock senast 2026-06-21. Ange B160 i din ansökan.
Fixa Assistans har som policy att som en del i anställningsprocessen kontrollera nyanställda mot polisens belastningsregister. Fixa Assistans värnar sina kunders säkerhet och trygghet och har som rutin att ta detta utdrag på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Blanketten du ska välja heter Utdrag för arbete på HVB-hem, oavsett vilken tjänst du sökt hos oss. Länk har du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/ Så ansöker du
E-post: info@fixaassistans.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B160".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fixa Assistans AB
(org.nr 556606-6212)
372 76 HALLABRO Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Fixa Assistans AB
Samordnare
Haide Wennerlund info@fixaassistans.se 0454 - 397 25
