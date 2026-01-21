Personlig Servicetekniker

Bilmånsson i Skåne AB / Maskinreparatörsjobb / Kristianstad
2026-01-21


Bilmånsson är återförsäljare av Volvo, Renault, Dacia, Hyundai och Polestar. Vi är idag ca 350 medarbetare och finns i Eslöv, Hörby, Ängelholm, Kristianstad, Sjöbo, Ystad, Simrishamn, Klippan och Lund.
Vi säljer bilar och bilrelaterade kringtjänster som ger kunden ett bekvämt och miljövänligt bilägande. Vi strävar efter att vår personal skall känna arbetsglädje och genom engagerat uppträdande värna om företagets traditioner samt spegla våra kärnvärden hjärta & kompetens. Vårt mål är att ha Bil-Sveriges nöjdaste kunder och engagerade medarbetare varav vi ständig har fokus på vårt personal, kvalitets- och miljöarbete.
Mångfald är en självklar del av vår kultur - vi är övertygade om att olikheter berikar vår organisation och stärker vår förmåga att möta våra kunders varierade behov. Därför välkomnar vi medarbetare med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv.

Om tjänsten
Personlig Servicetekniker (PST) är ett koncept för hur vi arbetar på våra verkstäder med kunden i fullt fokus. Du har hand om kunden hela vägen från tidsbokning till att bilen är klar för avhämtning. Från mottagande, arbetsplanering, service och reparation till återlämning av bilen, betalning och slutligen uppföljning av besöket.
Du servar och reparerar med kompetens och noggrannhet, alltid med kundens bästa för ögonen. Till ditt stöd har du avancerade diagnos- och felsökningsprogram samt erfarna verkstadscoacher. I vår moderna märkesverkstad kommer du ingå i ett team av duktiga och trevliga medarbetare där vi tror på att skapa det bästa för våra kunder i form av tjänster som verkligen underlättar och medverkar till att det blir kul att äga bilar från oss. Din roll är avgörande för att vi ska lyckas.
Vem är du?
Vi söker dig som:

Tycker om att ge god service och har en stark känsla för kundbemötande

Är kommunikativ och trivs med att arbeta med både människor och teknik

Är flexibel i en varierad vardag och har en positiv inställning

Arbetar strukturerat och är kvalitetsmedveten

Har god prioriterings- och administrationsförmåga

Är samarbetsvillig och ser värdet av ett gott teamarbete

Intresse av modern teknik

Trivs och drivs av merförsäljning

Kvalifikationer
Fordonsteknisk utbildning

Goda datorkunskaper

Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska

Giltigt körkort med minst behörighet B

Meriterande om du har yrkeserfarenhet från branschen sedan tidigare.

Anställning, omfattning, placeringsort
Anställningen är en tillsvidaretjänst på heltid med inledande provanställning på sex månader. Tjänsten är placerad på Bilmånsson i Kristianstad.
Kontakt Vill du veta mer om tjänsten så kontakta verkstadschef Ola Malmberg, 044-20 60 62.
Vi tillämpar löpande urval, så skicka in din ansökan snarast möjligt! Sista ansökningsdag den 20 februari.
Varmt välkommen till vår Bilmånsson-familj

Sista dag att ansöka är 2026-07-20
