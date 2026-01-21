Personlig Servicetekniker
Bilmånsson i Skåne AB / Maskinreparatörsjobb / Kristianstad Visa alla maskinreparatörsjobb i Kristianstad
2026-01-21
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bilmånsson i Skåne AB i Kristianstad
, Hässleholm
, Hörby
, Sjöbo
, Eslöv
eller i hela Sverige
Bilmånsson är återförsäljare av Volvo, Renault, Dacia, Hyundai och Polestar. Vi är idag ca 350 medarbetare och finns i Eslöv, Hörby, Ängelholm, Kristianstad, Sjöbo, Ystad, Simrishamn, Klippan och Lund.
Vi säljer bilar och bilrelaterade kringtjänster som ger kunden ett bekvämt och miljövänligt bilägande. Vi strävar efter att vår personal skall känna arbetsglädje och genom engagerat uppträdande värna om företagets traditioner samt spegla våra kärnvärden hjärta & kompetens. Vårt mål är att ha Bil-Sveriges nöjdaste kunder och engagerade medarbetare varav vi ständig har fokus på vårt personal, kvalitets- och miljöarbete.
Mångfald är en självklar del av vår kultur - vi är övertygade om att olikheter berikar vår organisation och stärker vår förmåga att möta våra kunders varierade behov. Därför välkomnar vi medarbetare med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv.Publiceringsdatum2026-01-21Om tjänsten
Personlig Servicetekniker (PST) är ett koncept för hur vi arbetar på våra verkstäder med kunden i fullt fokus. Du har hand om kunden hela vägen från tidsbokning till att bilen är klar för avhämtning. Från mottagande, arbetsplanering, service och reparation till återlämning av bilen, betalning och slutligen uppföljning av besöket.
Du servar och reparerar med kompetens och noggrannhet, alltid med kundens bästa för ögonen. Till ditt stöd har du avancerade diagnos- och felsökningsprogram samt erfarna verkstadscoacher. I vår moderna märkesverkstad kommer du ingå i ett team av duktiga och trevliga medarbetare där vi tror på att skapa det bästa för våra kunder i form av tjänster som verkligen underlättar och medverkar till att det blir kul att äga bilar från oss. Din roll är avgörande för att vi ska lyckas.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Tycker om att ge god service och har en stark känsla för kundbemötande
Är kommunikativ och trivs med att arbeta med både människor och teknik
Är flexibel i en varierad vardag och har en positiv inställning
Arbetar strukturerat och är kvalitetsmedveten
Har god prioriterings- och administrationsförmåga
Är samarbetsvillig och ser värdet av ett gott teamarbete
Intresse av modern teknik
Trivs och drivs av merförsäljning Kvalifikationer
Fordonsteknisk utbildning
Goda datorkunskaper
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Giltigt körkort med minst behörighet B
Meriterande om du har yrkeserfarenhet från branschen sedan tidigare.
Anställning, omfattning, placeringsort
Anställningen är en tillsvidaretjänst på heltid med inledande provanställning på sex månader. Tjänsten är placerad på Bilmånsson i Kristianstad.
Kontakt Vill du veta mer om tjänsten så kontakta verkstadschef Ola Malmberg, 044-20 60 62.
Vi tillämpar löpande urval, så skicka in din ansökan snarast möjligt! Sista ansökningsdag den 20 februari.
Varmt välkommen till vår Bilmånsson-familj Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7088265-1800654". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilmånsson i Skåne AB
(org.nr 556256-7965), https://jobb.bilmansson.se
Blekingevägen 107 (visa karta
)
291 50 KRISTIANSTAD Jobbnummer
9696745