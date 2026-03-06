Personlig Assistent Vaken natt
Kooperativet Lila Ekonomisk fören / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lund
2026-03-06
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kooperativet Lila Ekonomisk fören i Lund
, Lomma
, Staffanstorp
, Kävlinge
, Malmö
eller i hela Sverige
Gillar du som jag bollsporter, hockey, djur, att röra på dig, träna på gym samt musik och ibland att bara chilla? Söker du ett jobb som du skulle kunna kombinera med studier? Då är det kanske dig jag letar efter och hoppas på ska bli min nya personliga assistent!
Jag vill att du ska ha lätt för att skratta, vara ordningsam och tillitsfull.
Då en av dina arbetsuppgifter kommer att bli att hjälpa mig kommunicera med min omgivning måste du behärska svenska i tal och skrift fullt ut. Kan du TAKK (tecken som alternativ kommunikation) är det ett stort plus, dock inte ett krav, men du måste vara villig och intresserad av att lära dig det, och utveckla tecknandet kontinuerligt. Du kommer att lära dig att teckna under arbetets gång, till din hjälp, förutom jag själv finns det ett härligt gäng med kollegor som kommer att lära dig detta, samt verktyg, dataprogram och närvarande arbetsledare till ditt stöd.
Anställning
Dina ordinarie arbetspass är vaken natt varannan helg men under sommaren finns stor möjlighet att arbeta även dag och kväll samt fler nätter för att täcka upp för semesterlediga kollegor.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Du ska vara den jag kan förlita mig på för att delta i de aktiviteter jag vill. Kommunicera med min omvärld, sköta min vardag, min personliga hygien och mitt välbefinnande i stort. Delta aktivt i allt det jag tycker är viktigt, min skola, idrott och assistera mig i mitt sociala liv.Kvalifikationer
Du som söker ska vara noggrann, lyhörd, ha humor, gilla att vara fysiskt aktiv men också klara av att sitta stilla länge (nattvak) och vid dessa tillfällen vara en utpräglad nattuggla. Du ska ha förmågan att ta till dig såväl muntliga som skriftliga instruktioner och lätt för att anpassa dig till olika situationer. Du får gärna ha erfarenhet av andningsstöd. Du behöver ha god datorvana och får inte ha någon pälsdjursallergi. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet till detta uppdrag.Så ansöker du
Bifoga ditt cv samt ett personligt brev om varför du vill arbeta som min personliga assistent. Tillträde snarast. Vid denna rekrytering kommer vi att tillämpa löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan.Anställningsvillkor
Kollektivavtal mellan Fremia-Kommunal
Kooperativet Lila är en av Sveriges första assistansverksamheter. Vårt mål och vision är att ge våra medlemmar den assistans de själva önskar samtidigt som våra anställda personliga assistenter ska erbjudas de bästa förutsättningarna i sin anställning.
Under våra 30 år har verksamheten utvecklats tillsammans med reformen som gav oss personlig assistans i Sverige. Några av våra medlemmar har med sitt politiska engagemang på riksnivå varit med och påverkat den lagstiftning som ger personer med funktionsnedsättning rätt till självbestämmande.
Läs mer om oss på http://www.kooperativetlila.se/. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/10". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kooperativet Lila Ekonomisk fören Arbetsplats
Kooperativet Lila Jobbnummer
9781399