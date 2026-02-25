Personlig assistent, tim/sommar vikarier i Eslöv
Kooperativet Lila Ekonomisk fören / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eslöv Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Eslöv
2026-02-25
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kooperativet Lila Ekonomisk fören i Eslöv
, Kävlinge
, Lund
, Hörby
, Lomma
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-25Beskrivning
Jag är en kvinna i 60-årsåldern boende i södra Eslöv, som har personlig assistans dygnet runt pga.
en hjärnskada. Jag söker nu en tim och sommarvikarier.
Jag behöver hjälp med det mesta här i livet. Allt från att sköta mitt hem till att vara mig behjälplig på diverse aktiviteter. Jag tycker om att göra utflykter, träffa mina barnbarn, lyssna på ljudböcker mm.
Hos mig arbetar man längre pass, d vs ofta 13 timmar, och under all min vakna tid har jag dubbelassistansKvalifikationer
Det är viktigt att du som söker är respektfull och har ett gott tålamod, samtidigt som du kan ta egna initiativ. Jag vill gärna att du som söker är kvinna och du får gärna vara 25+. Jag vill även att du ska ha erfarenhet av att ha arbetat i någons hem, att du är självständig, har initiativförmåga och är ansvarstagande. Det är meriterande om du är undersköterska eller motsvarande, samt har erfarenhet av människor med en hjärnskada och/eller med epilepsi. Avgörande vid vikariatets tillsättande är personlig lämplighet och att personkemin stämmer mellan dig och mig. På grund av mängden dubbel assistans behöver du också fungera och trivas ihop med dina arbetskollegor. Jag uppskattar humor och ett glatt sinnelag.
Vänta inte med att skicka in din ansökan, jag läser dem löpande.Anställningsvillkor
Kollektivavtal Fremia-Kommunal Personlig Assistans.
Kooperativet Lila är en av Sveriges första assistansverksamheter. Vårt mål och vision är att ge våra medlemmar den assistans de själva önskar samtidigt som våra anställda personliga assistenter ska erbjudas de bästa förutsättningarna i sin anställning.
Under våra 30 år har verksamheten utvecklats tillsammans med reformen som gav oss personlig assistans i Sverige. Några av våra medlemmar har med sitt politiska engagemang på riksnivå varit med och påverkat den lagstiftning som ger personer med funktionsnedsättning rätt till självbestämmande.
Läs mer om oss på http://www.kooperativetlila.se/. Ersättning
Ersättning per arbetad timme. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/8". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kooperativet Lila Ekonomisk fören Arbetsplats
Kooperativet Lila Jobbnummer
9763046