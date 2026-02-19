Personlig assistent till Stockholm innerstad
Assistanskraft i Stockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-02-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assistanskraft i Stockholm AB i Stockholm
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vi på Assistanskraft AB söker just nu en personlig assistent till vår kund i Stockholm.
Kunden i fråga är en kvinna med ALS som sitter i rullstol och behöver hjälp med all ADL och andra förekommande uppgifter i ett hem.
Vi söker dig som är lugn och lyhörd med hjärtat på rätt ställe. Du ska inte vara rädd för att ta i då det kan finnas tunga moment i arbetet. Vi ser gärna att du är flexibel och kan hoppa in vid sjukskrivningar och ledigheter. Det är bra om du bor i närheten av kund alternativ kan snabbt ta dig fram till kund vid akuta luckor. Du ska kunna skriva och tala obehindrat svenska då du kan behöva tolka kunden vid samtal. Då kunden har en skör röst krävs det att assistenten är tålmodig och lyhörd i samtal med kunden.
Vi söker framförallt assistenter till en aktiv nattjänst.
Om anställningen: Vi tillämpar individuell lönesättning, övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal. Tillträde omgående.
Vid anställning kan utdrag ur polisens belastningsregister komma att begäras.
Anställningen kommer att föregås av intervjuer och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
E-post: rekrytering@assistanskraft.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Stockholm, natt". Arbetsgivare Assistanskraft i Stockholm AB
(org.nr 559465-3585)
114 53 STOCKHOLM Jobbnummer
9752129