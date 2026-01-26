Personlig assistent till roligt uppdrag.
2026-01-26
Vi söker just nu efter dig som vill arbeta som personlig assistent åt en 31 årig kille bosatt i centrala stan och som vill bli en del av ett stabilt och erfaret team av personliga assistenter.
Som personlig assistent på detta uppdrag kommer du arbeta för att skapa en trygg och meningsfull vardag för killen du arbetar med. Tillsammans med dina kollegor arbetar ni utifrån ett gemensamt framtaget veckoschema där återkommande rutiner finns fastslagna men där det även finns utrymme för spontanitet och roliga aktiviteter. Ni kommunicerar verbalt mellan varandra men arbetar med kompletterande bildstöd när ni planerar dagarna.
En av de fastslagna och återkommande aktiviteterna är bad på Nordpolen i Boden (två gånger i veckan. Som personlig assistent deltar du i aktiviteten och behöver därför kunna simma.
Du kommer arbeta med intimhygien, förflyttningar, på och avklädning och kommunikation på daglig basis. Utöver detta tillkommer sedvanliga uppgifter som finns i alla hushåll; tvätt, städning, disk osv.
Du som söker tjänsten behöver
• Vara trygg i dig själv och kommunicera lugnt och tydlig
• Trivas med dagliga rutiner samtidigt som du behöver kunna vara den trygga punkten när oväntade situationer inträffar
• Ha tålamod och låta saker ta tid utan att själv bli stressad av det
• Vara minst 18 år
• Tåla pälsdjur och kunna bada på badhus
Körkort är en merit, men inget krav.
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter/utbildning kan vara en fördel, men det viktigaste och avgörande är den personliga kemin mellan dig och den du ska arbeta med.
Schema och tjänst
Du kommer bli en del av en arbetsgrupp om fyra personer som tillsammans står för bemanningen från måndag morgon till fredag eftermiddag varje vecka. Ni arbetar i team om två (dubblering) och arbetar mestadels dygnspass på ett rullande schema, med en tjänstgöringsgrad på heltid, väntetid tillkommer vid nattpass.
Du är alltid ledig jul, nyår, påsk och midsommar och för att möjliggöra detta är du schemalagd på drygt 40 timmar veckan andra veckor om året.
Ditt arbete som personlig assistent utförs där kunden befinner sig och i huvudsak påbörjas dina arbetspass antingen i hans lägenhet i centrala stan eller på Din Förlängda Arms dagverksamhet på Mjölkudden. Under sommaren jun-aug utgår arbetet som huvudsak från hans bostad strax utanför stan (15 minuter från centrala Luleå).
Vid 1-2 tillfällen per år förekommer det utlandsresor, där du som personlig assistent följer med och arbetar i annat land. Resorna planeras med framförhållning för att möjliggöra din och dina kollegors möjlighet att följa med på resorna. Under resor gäller särskilt framtaget schema.
Rekrytering
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag passerat. Är du intresserad är du välkommen att skicka in en ansökan via vår hemsida www.dfarm.se
märk ansökan med JH 2.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta John Hedkvist tel. 070-618 81 71 e-post: john.hedkvist@dfarm.se
Din Förlängda Arm AB är ett norrbottniskt företag med kunder över hela Sverige. Företaget startades 2003 och har efter det växt och är nu en av de största privata assistanssamordnarna i Norrbotten.
Ledorden i vår verksamhet är trygghet, kunskap, inflytande, närhet och glädje.
Din anställning kommer att vara i Din Förlängda Arm i Norr AB. Din Förlängda Arm AB är personuppgiftsansvarig.
