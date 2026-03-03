Personlig assistent till Mölnlycke, ca 30 %
Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Härryda Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Härryda
2026-03-03
Vinterbad i 34 grader och vardagssysslor med Erik!
Erik, 40 år, bor i ett boendekooperativ i Mölnlycke och söker nu en personlig assistent på timanställning, med möjlighet till fortsatt tjänst med tjänstgöringsgrad.
Erik älskar att bada och behöver dig som kan följa med till badhuset. Du kommer att hjälpa till vid aktiviteter, både i och utanför hemmet.
Han har en krampsjukdom och behöver stöd med det mesta i sin vardag - som personlig hygien, matning och dagliga rutiner. Musik är ett stort intresse, så om du spelar ett instrument är det ett stort plus!
Du kommer att arbeta tillsammans med ett erfaret team av sex ordinarie assistenter. Arbetspassen varierar i längd, med både:
• 12-timmarspass (dubbelassistans, vardagar och helger)
• 6-timmars kvällspass
• 7-timmars dagpass
• Vakna nattpassPubliceringsdatum2026-03-03Kvalifikationer
• Körkort för manuell växellåda - du behöver kunna köra Eriks bil till daglig verksamhet samt till bad och andra aktiviteter.
Praktisk information:
• Tjänsten inleds som timanställning, med introduktion/bredvidgång
• Goda kollektivtrafikförbindelser med X4-bussen.
• Intervjuer sker löpande - skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad? Välkommen att bli en del av Eriks team!
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. För oss handlar personlig assistans om att skapa förutsättningar för att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva det liv hen själv vill leva. I många uppdrag är den assistansberättigade själv arbetsledare, medan andra har utsett en ställföreträdande arbetsledare. Uppdrag och roller ser olika ut beroende på verksamhet och funktion.
GIL:s kontor ger stöd inom bland annat arbetsledning, administration, ekonomi, HR och utbildning. Tillsammans bidrar vi till att vardagen fungerar för både assistansberättigade och medarbetare inom kooperativet.
För att få och behålla trygga och engagerade medarbetare satsar GIL på utbildning och gemensamma aktiviteter.
• GIL:s assistenter har kollektivavtal med Fremia-Kommunal
• Friskvårdsbidrag upp till 2 500 kr/år
• Individuell lönesättning
• Utdrag ur belastningsregistret kan komma att efterfrågas beroende på tjänst
