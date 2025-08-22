Personlig assistent till Märsta
Assistanskraft i Stockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sigtuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sigtuna
Vi på Assistanskraft AB söker just nu en personlig assistent till vår kund i Märsta.
Kunden i fråga är en man i 50-årsåldern som är aktiv och arbetar deltid. Mannen sitter i rullstol och behöver hjälp med all ADL och andra vanligt förekommande uppgifter i ett hem.
Vi söker dig som är lugn och lyhörd med hjärtat på rätt ställe. Du ska vara rökfri och ha en viss datorvana gilla matlagning och vara ordningsam. Vi tillämpar 4 veckors rullande grundschema med 12- respektive 24 timmars pass inklusive en del jour.
Utifrån kundens önskemål söker vi en kvinna till den här tjänsten. Viktigt att du har god fysik då tunga lyft kan förekomma. Hjälpmedel såsom portabel lift finns. Assistenten manövrerar rullstol med en joystick så erfarenhet av det är önskvärt. Vi ser gärna att du har erfarenhet/kännedom av tappkateter.
Det är viktigt att du kan ta och förstå instruktioner på svenska eller engelska då kunden handleder dig med muntliga anvisningar.
Kunden bor gångavstånd från pendeltågsstationen.
Om anställningen: Vi tillämpar individuell lönesättning, övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal. Tillträde omgående.
Vid anställning kan utdrag ur polisens belastningsregister komma att begäras.
Anställningen kommer att föregås av intervjuer och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Mail
E-post: rekrytering@assistanskraft.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Märsta". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assistanskraft i Stockholm AB
(org.nr 559465-3585)
195 47 MÄRSTA Jobbnummer
9472399