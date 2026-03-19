Personlig assistent till man i Uppsala
2026-03-19
Just nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team och som vill jobba som personlig assistent till en man med MS i 60-års åldern boendes i Uppsala!
Mannen har stort omvårdnadsbehov och vi ser gärna att du har erfarenhet av vård och och omsorg då du bland annat kommer att få hjälpa kund med hygien samt lyft- och förflyttningar. Det är bra ifall du har arbetat med kateter sedan tidigare.
Vi söker någon som kan arbeta som timvikarie.
Arbetstiderna är förlagda under dag-, kvälls- och nattetid.
Det är ett stort plus om du kan tala bosniska/kroatiska men det är inget krav. Kund talar även svenska.
Vi söker dig som är flexibel, tillmötesgående, lyhörd och engagerad inför kundens behov och assistansens krav och förväntningar.
Vad innebär jobbet som personlig assistent?
Som personlig assistent arbetar du hos en person med funktionsvariation. Där hjälper du till med de saker i vardagen som många tar för givet, till exempel påklädning, ta hand om hemmet, personlig hygien och att delta i fritidsaktiviteter. Du gör stor skillnad och får någon annan persons dagliga liv att fungera.
Vi har kunder i olika åldrar och med olika funktionsvariationer. Din arbetsplats är där kunden befinner sig och jobbet är både varierande och händelserikt. Att varje dag bidra till att en person kan leva sitt liv som den vill tycker vi är världens viktigaste jobb.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt. Oberoende av din ålder, livssituation och bakgrund kan du vara just den assistent vi söker.
Vi ser gärna att du:
Har ett genuint intresse av att hjälpa andra.
Kan förstå och göra dig förstådd på svenska. Ett stort plus om du kan tala bosniska/kroatiska!
Kan arbeta flexibla arbetstider - dag, kväll, natt och helg.
Har erfarenhet av vård och omsorg. (Det är ett plus, men inget krav).
Övrig information
Anställningsform: Timanställning.
Omfattning: Vid behov.
Tillträde: Omgående.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15
