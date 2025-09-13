Personlig assistent till man i Täby

Carelli Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Täby
2025-09-13


Nu söker vi personlig assistent till en man med ryggmärgsskada i Täby som behöver hjälp i sin vardag.

Vi söker dig som är lyhörd, flexibel och social och som gärna har erfarenhet av personlig assistans och tycker om att arbeta korta pass. Det är viktigt att du behärskar svenska i både tal och skrift.

I dagsläget är det korta arbetspass men det kan komma att förändras.
Passen är ca: 8-9.40, 12-13.30 samt 18-21. Det kan eventuellt finnas möjlighet att kombinera med arbete hos annan kund.

Som arbetsgivare kan vi erbjuda:
• Friskvårdsbidrag
• Basutbildning inom personlig assistans.
• Möjligheter till vidareutbildningar.
• Ett stort stöd i ditt arbete som personlig assistent.

Vi har som policy att som en del i anställningsprocessen kontrollera nyanställda mot polisens belastningsregister. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget från polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ - Beställ gärna ditt registerutdrag redan idag.

Carelli Assistans är ett assistansbolag som erbjuder personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Vi är det lite mindre assistansbolaget med ett stort personligt engagemang. Vi är verksamma över hela Sverige och anordnar personlig assistans under värdegrunden personlighet, trygghet och individen.

Ersättning
Fast

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Carelli Assistans AB (org.nr 556909-8063), http://www.carelli.se

Kontakt
Områdeschef
Maria Grähs
maria.grahs@carelli.se

Jobbnummer
9507343

