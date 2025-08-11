Personlig assistent till kund i Umeå
Assistera Skandinavien AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå
2025-08-11
2025-08-11
Personlig assistent - timanställning vid behov
Jag är en 46-årig kvinna med ledgångsreumatism som bor tillsammans med min sambo och vårt yngre skolbarn. Jag behöver hjälp med det mesta i vardagen, därför är det ett stort plus om du är van och trivs med att arbeta med barn. Som person är jag glad, utåtriktad, positiv, målmedveten och pedantisk. Några av mina största intressen är mode, inredning samt att rita och måla.
Arbetsuppgifter och arbetstider Du ger stöd i vardagen med praktiska sysslor, personlig omvårdnad och hjälp i familjelivet. Tjänsten är en timanställning vid behov, måndag till fredag, med både dag- och kvällspass (07-16 och 16-23.30). Hund finns i hemmet.
Om dig
Meriterande med erfarenhet inom vård och omsorg, men inget krav.
Noggrann, lyhörd, ansvarsfull, flexibel och kan rycka in vid behov.
Empatisk och förstående för andra människors behov, med förmåga att ta egna initiativ.
Krav: körkort och vana att arbeta med barn.
Extra plus om du behärskar finska språket.
Vi har djurallergiker i familjen, därför kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar från kattägare.
Övrigt Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Om du går vidare i processen behöver du styrka din identitet och visa att du har rätt att arbeta i Sverige.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assistera Skandinavien AB
(org.nr 556669-5838) Kontakt
Maria Palmgren maria@assisteraab.se 070-544 07 36 Jobbnummer
9452855