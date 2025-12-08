Personlig assistent till kille i Gustafs
Libra Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Säter
2025-12-08
Hej!
Gillar du en aktiv arbetsplats med teamkänsla? Vara ute på olika aktiviteter, åka raggarbil och gå på hockey? Resa upp till fjällen och njuta? Då har du chansen här!
För att passa in i gänget behöver du vara positiv, lyhörd, ordningsam och ansvarsfull.
Du har även en förmåga att sprida lugn, är trygg i dig själv, självständig i ditt arbete men ändå har mycket lätt för att samarbeta med andra.
Jag är en kille i 30 års åldern som varit med om en bilolycka och behöver ett stort stöd i min vardag för att kunna leva det aktiva liv som jag gillar. Jag bor i ett nybyggt hus med alla anpassningar som behövs för att jag och assistenterna ska kunna ha det bra tillsammans.
Detta krävs för tjänsten:
Tala och skriva svenska obehindrat.
Körkort.
Tidigare erfarenhet, som t.ex. USK, rehabilitering, personlig assistent eller övrig omvårdnad.
Ej pälsdjurs allergisk.Om tjänsten
Timvikarie vid behov, samt sommar.
Passen är fördelade på dygnets alla timmar såsom vaken natt, dagpass och dygnspass. Det är dubbelassistans.
Tjänsten tillsätts omgående när rätt kandidat kommer, så sök idag!
Vi utför bakgrundskontroll.
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Libra Assistans AB
(org.nr 556694-1554), https://www.hederaassistans.se Arbetsplats
Hedera Assistans Kontakt
Tony Westerlund tony.westerlund@hederaassistans.se 023-7022719 Jobbnummer
9633402