Personlig Assistent till Aktiv Kille på Södermalm
Personlig assistent till aktiv kille på Södermalm, dagtid.
Jag är en aktiv kille på 35 år som tycker om musik, dans och att röra på mig. Jag söker en assistent som också tycker om att vara aktiv och vill hitta på roliga aktiviteter med mig några dagar i veckan.
Det är viktigt att du är punktlig, närvarande och initiativtagande. Du står även stadigt när det stormar, erfarenhet utav NPF diagnoser är meriterade. Jag vill gärna ha en manlig assistent som är 30 år gammal och uppåt.
Omfattning: Timanställning med fasta tider.
Tillträde: Omgående.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
