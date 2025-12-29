Personlig assistent sökes till kvinna söder om Sundsvall
2025-12-29
Vi söker personlig assistent till glad kvinna söder om Sundsvall - en ort med goda bussförbindelser.
Arbetets omfattning: Arbete dag/kväll vardagar samt varannan helg. Tjänsten finns som heltid, deltid samt behovsanställning.Publiceringsdatum2025-12-29Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent hjälper du till med:
• Personlig omvårdnad och hygien
• Förflyttningar och positionering
• Aktiviteter i och utanför hemmet
• Hushållssysslor och social samvaro
• Hjälp med kommunikation via alternativ kommunikation (AKK)
Kvalifikationer och personliga egenskaper:
Vi söker dig som är kvinna med god fysik och som är lugn, tålmodig och empatisk. Du är lyhörd, ansvarstagande och följer instruktioner och rutiner noggrant. Rökfri på arbetstid är ett krav. En positiv inställning och humor uppskattas.
Vi erbjuder en stimulerande, rolig och meningsfull arbetsmiljö där du kan göra verklig skillnad i en annan persons liv. Genom att vara en del av vårt team får du chansen att vara en viktig del av vår kunds vardag och samtidigt utveckla dina egna färdigheter inom vård och omsorg. Fokus läggs på engagemang, kvalitet och omtanke.
Vi har som policy att tillämpa registerkontroll via polisens belastningsregister (LSS). Utdrag beställs av dig på polisens hemsida: http://www.polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/
Välj registerutdrag för LSS. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag. Tjänsten finns även som e-tjänst.
Referens från tidigare arbetsgivare krävs så förbered referenstagning.
Carelli Assistans är ett familjärt företag med stort engangemang. Vi är verksamma i hela Sverige och erbjuder personlig assistans till vuxna, barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vi arbetar utifrån värdegrunden personlighet, trygghet och individen.
Urval och intervjuer sker löpande - skicka in din ansökan redan idag!
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: jobb.ass1@outlook.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8012". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Carelli Assistans AB
(org.nr 556909-8063) Kontakt
Eva Rosengren
jobb.ass1@outlook.com
9665508