Personlig Assistent sökes till Heberg
hjelpa i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falkenberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falkenberg
2026-02-11
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos hjelpa i Norden AB i Falkenberg
, Gislaved
, Örkelljunga
, Markaryd
, Värnamo
eller i hela Sverige
Hjelpa är ett assistansbolag som startades för att förnya assistansbranschen. Vi vill visa att kompetens och kvalitet i kombination med respekt, tro och glädje gör skillnad. För varje individ och för samhället i stort. Nyckeln till att lyckas med det är våra medarbetare.
Vänta inte med din ansökan. Vi rekryterar löpande.
Vill du bli en av oss?
Vill du arbeta med något meningsfullt och göra verklig skillnad för en annan människa? Då ska du titta hit.
Vi letar fortsatt efter nya medarbetare till vårt fantastiska team i Heberg utanför Falkenberg. Vi erbjuder en tjänst på 75-90% som personlig assistent till en självständig och matintresserad man i 60-årsåldern och som behöver hjälp och stöd dygnet runt. Publiceringsdatum2026-02-11Dina arbetsuppgifter
Som assistent kommer du att vara en viktig del av mannens vardag och framförallt fungera som hans "armar och ben".
Mannen bor tillsammans med fru och sina hundar i en villa på landet. Körkort, och tillgång till egen bil, är en förutsättning för att kunna ta sig till och från arbetet. I arbetet kan också bilkörning förekomma (då med mannens egna bil).
Arbetsplatsen är anpassad och vana vid arbete med lift är meriterande. Samtidigt behöver du som assistent vara i bra fysisk form för att kunna assistera mannen på ett säkert sätt. Det förekommer dubbelassistans mellan kl. 07.00-23.00, vilket innebär att två personliga assistenter arbetar tillsammans för att säkerställa bästa möjliga omsorg och service.
Arbetstiderna varierar och kommer att vara förlagda på dagar, kvällar, helger och nätter (6,5 timmars jour). Arbete sker i regel varannan helg.
Erfarenhet/Kvalifikationer:
God kommunikations- och planeringsförmåga och förmåga att skapa en trygg och respektfull relation är en förutsättning för anställning. Erfarenhet av att arbeta som personlig assistent är meriterande.
Dina personliga egenskaper:
Vi tror att du är en omtänksam och empatisk person med positiv attityd och ett flexibelt arbetssätt. Har du dessutom humor och ett intresse för livets goda så är du definitivt en intressant kandidat för oss.
Vad du får som anställd?
På hjelpa har vi kollektivavtal för din och våra kunders trygghet. Vi erbjuder också ett friskvårdsbidrag på upp till 3 000 kr per år och ett närvarande ledarskap.
Som personlig assistent hos oss kommer du att få möjlighet att göra stor skillnad för en medmänniska. Vi erbjuder ett stimulerande arbete där din insats verkligen spelar roll och där du och kunden växer tillsammans.
Om du är en person med ett stort hjärta, brinner för att hjälpa andra och har en passion för matlagning och har humor, då kan detta vara det perfekta jobbet för dig.
Ansök redan idag för att vara med och göra skillnad tillsammans med oss på hjelpa! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare hjelpa i Norden AB
(org.nr 559292-7973)
215 32 MALMÖ Kontakt
Kontakt
Mårten Björk marten@hjelpa.se 0724041601 Jobbnummer
9737708