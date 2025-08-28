Personlig assistent sökes i Visby
2025-08-28
Nu söker vi på Nordström Assistans Dig som har hjärtat på rätt ställe och som vill tillgodose en människas liv med särskilda insatser. Om tjänsten Vi söker nu en personlig assistent i Visby till en positiv och nyfiken kille som älskar bus och utflykter. Han är rullstolsburen och har inget tal men kommunicerar med sin omgivning på andra sätt, till exempel genom mimik och kommunikationshjälpmedel. Tjänsten är en timanställning vid behov och ordinarie personals frånvaro. Arbetet utgår från hans egen lägenhet och du följer alltid med vart han än ska under en dag. På vardagarna har han daglig verksamhet och på helgerna vill han gärna åka på utflykter, men han gillar även att vara hemma och läsa bok, se en film eller lyssna på musik. Varje dag behöver han träna sin kropp och det hjälper du honom med genom ett gympaprogram och med olika rehabiliteringshjälpmedel. Han behöver hjälp med alla vardagliga moment som t.ex. hygien, på- och avklädning, städning, tvätt, sondmatning och medicinering.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Arbetstiden är förlagd dygnet runt, med vaken natt.
Dubbelassistans förekommer.
Om dig Vi söker dig som är positiv, empatisk och som har stort tålamod. Du bör vara lyhörd, ordningsam, lugn, och pålitlig. Du är självständig, flexibel, har god samarbetsförmåga, fantasi och gillar utmaningar.
Som personlig assistent hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och meningsfull vardag för vår kund. Du kommer att vara en viktig del av deras liv och bidra till deras självständighet och välmående.
Det viktigaste är att det finns personkemi mellan dig som sökande och kunden. Detta kan komma till att bli avgörande vid det slutgiltiga urvalet. Det är krav på att du
Är rökfri,
Är initiativrik och ansvarstagande.
Det är meriterande om du
Tidigare har arbetat som personlig assistent.
Omfattning: Extra/vid behov. Antal tjänster: 1. Tillträde: Omgående. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten tillsätts så snart som möjligt. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling samt giltigt personbevis och/eller eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med denna kund måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordström Assistans AB
(org.nr 556550-4007), http://www.nordstromassistans.se Arbetsplats
Nordström Assistans Jobbnummer
9480474