Personlig assistent sökes i Västervik i sommar
2026-02-21
Är du intresserad av ett extraarbete där du gör skillnad i en annan människas liv? Är du noggrann, omtänksam och pålitlig? Kanske studerar du och vill arbeta extra när du är ledig på sommaren? Kanske är du pensionär och vill arbeta lite extra. Då kanske du är den jag söker!
Jag söker nu personlig assistent som vill arbeta extra under några veckor på sommaren och eventuellt även under vissa helger. Tjänsten är förlagd i Västervik, och vi kommer att arbeta nära tillsammans, vilket gör det extra viktigt att personkemin stämmer och att vi "klickar".Publiceringsdatum2026-02-21Dina arbetsuppgifter
• Stöd vid förflyttning
* Hjälp med personlig omvårdnad
* Vardagliga sysslor såsom handla, laga mat, städa och tvätta
* Vara sällskap och assistans vid aktiviteter
Om dig
Jag söker dig som är:
• Noggrann och ansvarstagande
* Snäll, lyhörd och pålitlig
* Rökfri
* Har körkort (krav)
* Flexibel och villig att vara mitt viktigaste stöd
Tidigare erfarenhet av personlig assistans är meriterande men inte ett krav - det viktigaste är att du har rätt inställning och vilja att lära.
På grund av arbetets karaktär söker jag endast kvinnliga assistenter.
Om mig
Jag är en medelålders kvinna som sitter i rullstol sedan drygt tio år tillbaka på grund av en muskelsjukdom. Jag arbetar heltid, kör bil och lever ett aktivt liv. På fritiden tycker jag om heminredning, pyssel, matlagning, bakning och att umgås med familj och vänner.
Arbetstid och omfattning
Denna annons gäller endast arbete under sommaren (vecka 28-32) och eventuellt några helger.
Arbetspassen kan vara både dag- och kvällstid.
Intresserad?
Skicka din ansökan (inklusive CV) med en kort beskrivning av dig själv och varför du söker jobbet.
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stil Assistans AB
