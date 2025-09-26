Personlig assistent sökes i Söderköping
Jag är en kvinna på 35 år. Jag är en glad person som gillar att bada när jag känner för det, pyssla med pärlor, lyssna på musik, kolla på film, fika och - så klart - gå på shoppingrundor. Jag tycker också mycket om att umgås med min familj, och det är viktigt för mig att du som assistent respekterar det och kan vara en del av min vardag på ett fint sätt.
Nu söker jag en personlig assistent som vill vara med och göra min vardag både trygg och rolig.
Du som söker är lugn, ödmjuk och uppmärksam. Du är nyfiken på att lära känna mig och vill förstå hur jag fungerar - på riktigt. Ibland vill jag vara aktiv, ibland vill jag bara ta det lugnt. Din roll blir att stötta mig i det jag vill göra, när jag vill göra det.
Jag tycker om att baka, och då behöver jag hjälp av dig för att det ska fungera. Ibland vill jag göra saker hemma, ibland vill jag ut på aktiviteter - och då är du med och stöttar mig i det jag väljer.
Du behöver ha körkort, eftersom vissa aktiviteter och ärenden kräver bil. Du behöver också ha erfarenhet av att arbeta som personlig assistent eller liknande. Har du erfarenhet av alternativ kommunikation är det ett plus. Det är viktigt att du är trygg i rollen och har förståelse för vad arbetet innebär. Du är rökfri och är inte allergisk mot pälsdjur.
Tjänsten kan vara både heltid och deltid, med start den 1 november.
Utöver rollen som assistent finns det för rätt person möjlighet att få ett utökat ansvar som arbetsledare. För att passa i rollen som arbetsledare behöver du vara ansvarsfull, serviceinriktad, handlingskraftig och ha god framförhållning. Jag har arbetsledare med erfarenhet som du kommer att få jobba tillsammans med.
I uppdraget som arbetsledare kommer du:
• Säkerställa bemanningen med bemanningsansvariga
• Rekrytera och föra in nya assistenter på ett bra sätt i assistansen
• Arbeta med systematisk arbetsmiljöarbete
Om du känner att det här låter som något för dig, så hoppas jag att du hör av dig. Jag ser fram emot att träffa dig!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
