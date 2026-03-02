Personlig assistent semestervikarie
Assistans AB Blåsippan / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eslöv
Vi söker semestervikarie i vårt arbetslag i Eslöv till en 48 årig kvinna.
Den du kommer att arbeta hos är en glad och positiv kvinna med hjärtat på rätta stället!Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Dessa består i att sköta den personliga omvårdnaden som i huvudsak omfattar hygien, av och påklädning samt matsituationer, förflyttningar till och från rullstol. Däremellan hjälper du till vid träning, kommunikation, hushållsarbete samt vid aktiviteter i och utanför hemmet.
Arbetstider
Arbetet är förlagt under dygnets alla timmar med sovande jour på arbetsplatsen.
Passen är främst förlagda till 07.45-15.45 samt 15.30-08.00 (detta pass inkluderar då sovande jour).
Vi söker:
-Dig med en positiv personlighet som vill vara aktiv, är självständig och vill ha kul på jobbet.
-Dig som känner att du redan kan eller kan lära dig att hantera personlift och andra hjälpmedel.
-Dig som har en bra svenska och är villig att lära dig att kommunicera med den du arbetar hos.
-Dig som kan arbeta under sommaren under v25-v34.
-Kanske Dig som ska läsa på universitet och behöver sommarjobb några år?
Meriterande
Erfarenhet som personlig assistent.
Erfarenhet av afasi.
Musikintresse och kanske också kan spela instrument.
Gillar att gå promenader.
B- körkort.
Omfattning
Tjänsten varierar ca: 50-100% under semesterperioden och därefter finns det möjlighet till mer vikariat vid övriga semestrar eller sjukdom. Kollektivavtal finns.
Naturligtvis kommer du att få gå bredvid ordinarie personal så att ni lär känna varandra samt vilka rutiner och hjälpmedel som finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
E-post: anders@assistansblasippan.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans AB Blåsippan
(org.nr 556493-6580)
241 31 ESLÖV Jobbnummer
