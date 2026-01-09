Personlig assistent, Norrtälje
Hej!
Jag är en glad och busig kille som bor med min familj i Norrtälje. Jag älskar musik - den gör mig glad och ger mig energi. Jag är social, lekfull och tycker om att hitta på saker. Nu har jag fått personlig assistans och söker dig som vill följa med mig på resan mot en trygg och rolig vardag.
Hur ser våra dagar ut?
Vi kommer att göra allt från vardagliga rutiner till små äventyr. Du hjälper mig med omvårdnad och förflyttningar, men också med lek och aktiviteter som gör livet roligt. När det blir lite rörigt är du den som behåller lugnet och ger mig trygghet. Om du gillar musik är det ett stort plus - kanske kan vi sjunga tillsammans eller spela något instrument?
Vem är du?
Du är en empatisk och tålmodig person som är trygg i dig själv. Du har god fysik eftersom du behöver hjälpa mig att förflytta mig. Du är lugn även när det händer mycket och tycker om att skapa en positiv atmosfär.
Extra plus om du har:
- Erfarenhet av personlig assistans, omvårdnad eller arbete med barn
- Musikintresse - spelar instrument, sjunger eller bara älskar musik
- Körkort
Det här är viktigt:
- Du är rökfri
- Du har inga egna pälsdjur (av hänsyn till allergi)
- Du har goda kunskaper i svenska
Arbetstid och anställning
Vi börjar med timanställning, men på sikt finns möjlighet till deltid. Arbetstiderna är vardagar kl. 16:00-20:00 samt helger. Tillträde sker omgående eller enligt överenskommelse.
Redo att skapa trygghet, glädje och musik i min vardag? Skicka din ansökan nu - äventyret väntar!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning. Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
