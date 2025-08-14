Personlig assistent natt 85%
Grästorps kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Grästorp Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Grästorp
2025-08-14
, Essunga
, Vara
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Grästorps kommun i Grästorp
Just nu söker vi medledare som vill arbeta natt i ett assistans-ärende i vår LSS-verksamhet.
I yrkesrollen som personlig assistent i Grästorps kommun är du en genuin lagspelare med stort engagemang och driv. Något som tydligt märks i din förmåga att hitta lösningar i både små och stora frågor - du vill göra skillnad.
Det innebär att du ska vara genuint intresserad av att möta våra omsorgstagare med värme och engagemang för att skapa förutsättningar för dem att växa och utvecklas utifrån sin egen motivation och vilja. Att pedagogiskt stödja brukaren till att få en meningsfull sysselsättning och fritid samt att etablera sociala kontakter utefter brukarens behov.
Du kommer ansvara för planering, genomförande och kontinuerlig uppföljning. Social dokumentation sker i det digitala journalsystemet Life Care.Publiceringsdatum2025-08-14Kvalifikationer
Vi söker dig som har en vård- och omsorgsutbildning med inriktning mot funktionshinder eller annan utbildning med pedagogisk inriktning eller liknande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Tidigare erfarenheter av funktionshinderverksamhet är meriterande. Du som söker bör vara lugn, ha ett stort tålamod, vara initiativrik, tycka om att arbeta ensam och inte vara rädd för att fatta egna beslut. För tjänsten krävs B-körkort.
Information
Då vi alltid tänker helhet för både medledare och de individer vi stöttar kommer det bli aktuellt med introduktion på fler arbetsplatser inom social verksamhet. Urval och intervjuer kommer ske löpande under ansökningsperioden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Grästorps kommun
Vi tänker helhet, innovation, digitalisering, värdskap och medledarskap i allt vi gör - det är Grästorp 5.0
Grästorp är den lilla kommunen som satsar stort! En av våra styrkor är att vi har nära till allt - vi har korta beslutsvägar och när du arbetar här har du stora möjligheter att påverka. Hos oss är du en medledare som arbetar under eget ansvar med hög tillit och i ständig dialog med de runt omkring dig.
I Grästorp tänker vi helhet och att alla som arbetar här är en viktig pusselbit i den helheten. Vi skapar en stark känsla av tillhörighet genom att vara lyhörda, öppna och genom att ha ett välkomnande förhållningssätt. Vi väljer att se möjligheter i utmaningar och vill alltid utvecklas så vi kan bli bäst på att bli bättre.
Vi är goda värdskapare och vi välkomnar dig!Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter! Ersättning
Månadslön. Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/43". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Grästorps kommun
(org.nr 212000-1595) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Social verksamhet, Personlig assistans och sysselsättning Kontakt
Enhetschef, Malin Lexberg 0514-58188 Jobbnummer
9459283