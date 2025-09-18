Personlig Assistent Kumla
2025-09-18
Tjänsten som personlig assistent hos vår kund erbjuder varierande arbetsuppgifter. Kunden är en 26-årig kvinna bosatt med sin familj i Ekeby mellan Kumla och Örebro. Hon har en lindrig funktionsnedsättning samt svårbehandlad epilepsi, vilket innebär att hon har behov av assistans dygnet runt.
Likt många andra unga vuxna innehåller vardagen en mix av dagliga sysslor, såsom matlagning, städning och tvätt, samt aktiviteter som höjer livskvaliteten. Vår kund har ett starkt intresse för innebandy, motocross, slalom, golf och resor. Du som assistent arbetar där kund befinner sig.
Hon arbetstränar på ett företag tre gånger i veckan och assistenterna stöttar och hjälper henne vid behov. Hon har egen bil och det är hennes assistenter som kör - så körkort för manuell växellåda är ett måste.
Med dig som assistent finns säkert nya äventyr att upptäcka tillsammans!
Samtliga assistenter följer ett rullande schema och man arbetar varannan helg samt arbetspass om 12timmar.
Assistentens roll och erfarenhet
Vi ser helst kvinnliga sökande då hon känner störst trygghet i detta samt är i behov av stöd vid vissa integritetsnära moment. Arbetsuppgifterna inkluderar även att underlätta kommunikationen och säkerställa struktur, då kunden ibland har svårt att bibehålla fokus. Har du erfarenhet av liknande arbete ser vi det som ett plus men störst vikt läggs vid personkemin mellan dig och kunden.
Meriterande erfarenheter
• Svenska i tal och skrift.
• B-körkort.
• Erfarenhet av liknande arbete.
• Erfarenhet av epilepsi.
Arbetstid/tjänstgöringsgrad
• Start 1 februari 2026.
• Tjänsten är ca heltid (97,5%).
• Möjlighet finns att påbörja anställning omgående, då en tidsbegränsad anställning på minst 75% fram till övergång till heltidstjänsten.
Om lön
• Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
• Vi erbjuder friskvård och utbildningar.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- LSS beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Som assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss - Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Ersättning
Enligt kollektivavtal. Fremia
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fmf Assistans AB
(org.nr 556800-7206), https://www.fmfassistans.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Gabriel Danho gabriel.danho@fmfassistans.se Jobbnummer
9514808